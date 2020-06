İskeçe Müftüsü Mete: “Trakya Üniversitesi, Batı Trakya’da yaşayan tüm soydaşlarımız için umut kapısı" İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’den, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na ziyaret

Batı Trakya Türk toplumunun temsilcisi, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere Trakya Üniversitesi yönetiminin, konu ne olursa olsun her zaman yanlarında olduğunu, Batı Trakya’da yapılan tüm çalışmalarda desteklerini gördüklerini ve Batı Trakya’da yaşayan Türk toplumunun tüm sorunlarıyla gönülden ilgilendiklerini ifade eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete üniversite yönetimine teşekkür etti. Ahmet Mete, “Trakya Üniversitesi Batı Trakya’da yaşayan tüm soydaş ve akraba topluluklar için adeta bir umut kapısı... Batı Trakya’nın evlatlarına babalık yapan ve bizlere her zaman sahip çıkan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Prof. Dr. Murat Türkyılmaz Hocalarım başta olmak üzere emeği geçen herkese, memleketim adına teşekkür ediyorum. Kendileri için Allah’tan iki cihan saadeti diliyorum” dedi.

Nazik ziyaretleri için İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’ye teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun hiçbir zaman yalnız olmadığını, yapay sınırların hiçbir zaman iki toplum arasındaki birlik ve dirliği bozamayacağını belirterek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya’nın tüm sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, karşılaştıkları bütün zorluklara ve baskılara rağmen Batı Trakya Türk toplumunun lideri olarak örnek bir mücadele sergiliyor. Biz de bu zorlu mücadelede, her zaman Ahmet Mete Müftümüzün ve Batı Trakya Türk toplumunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.