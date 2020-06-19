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Edirne'de cuma namazına gelenlere 'mobil dijital termal kamera' ile ateş takibi

DHA

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hizmete soktuğu mobil dijital termal kamerayla ateşleri 38 derece üzerine çıkanları belirliyor. İlk uygulamayı Selimiye Camii'nde yapan zabıta ekipleri, 10 metre mesafeye kadar ulaşabilen termal kamerayla cuma namazına gelenlerin ateşini ölçtü. Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de alınan tedbirlere Edirne'de bir yenisi eklendi. Edirne Belediyesi, bünyesine aldığı 2 mobil dijital termal kamerayla vatandaşların ateşini ölçmeye başladı. Başa geçirilen bir aparat sayesinde zabıta ekiplerinin dolaşarak ateş...

Edirne'de cuma namazına gelenlere 'mobil dijital termal kamera' ile ateş takibi

<br>Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hizmete soktuğu mobil dijital termal kamerayla ateşleri 38 derece üzerine çıkanları belirliyor. İlk uygulamayı Selimiye Camii'nde yapan zabıta ekipleri, 10 metre mesafeye kadar ulaşabilen termal kamerayla cuma namazına gelenlerin ateşini ölçtü.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de alınan tedbirlere Edirne'de bir yenisi eklendi. Edirne Belediyesi, bünyesine aldığı 2 mobil dijital termal kamerayla vatandaşların ateşini ölçmeye başladı. Başa geçirilen bir aparat sayesinde zabıta ekiplerinin dolaşarak ateş ölçebildiği sistem, bugün ilk kez Selimiye Camii'nde cuma namazına gelen vatandaşlara uygulandı. Ekipler, 10 metre mesafeye kadar ulaşabilen termal kamerayla vatandaşların ateşini ölçtü. 38 dereceyi geçen ateş durumunda kamera sinyal veriyor.<br>NORMALLEŞME SÜRECİNDE TEKNOLOJİK ÖNLEM<br>Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, normalleşme sürecini daha güçlü ve teknolojik şekilde geçirmek için böyle bir uygulamaya geçtiklerini söyledi. Tanrıkulu, "Geçen hafta başkanımızın talimatıyla iki yeni sistem yani kişisel termal kamera ya da kişisel bilgisayarlı termal kamera diyebileceğimiz iki aparat aldık. Zabıta arkadaşlarımız bu aparatı başlarına taktıkları zaman bir normal bir de termal kameraları var. Yine toplum içinde dolaştıklarında hemen termal kamera bizim vücut ısılarımızı belirliyor ve ona göre  sinyal veriyor. Bu anlamda biz istedik ki halkımızın sağlığını koruyalım. Bu yeni normalleşme sürecinde de Edirne'mizde koronayla mücadelemiz daha güçlü ve teknolojik biçimde geçsin istiyoruz" dedi.<br>'VİRÜSÜ DİJİTAL OLARAK YENECEĞİZ'<br>Virüsü dijital olarak yeneceklerini söyleyen Tanrıkulu, "Zaten 21'inci yüzyılın en önemli özelliği biliyorsunuz bilgisayar ve bu tür uygulamalarla geçiyor. Dijital bir çağdayız biz de virüsü dijital olarak yeneceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız bugün başladı. Selimiye Camii´ne gelen, namaza duran cemaatin içerisinde dolaşarak ateş yüksekliği olan sakinlerimizi de tespit etmeye çalışıyoruz. Halkımıza şunu öneriyorum maske takacağız, el hijyenine dikkat edeceğiz aynı zamanda sosyal mesafemizi koruyacağız. Uzun süre asla kalabalıklarda kalmayacağız. Biz bu virüsü el birliğiyle yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-06-19 14:56:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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