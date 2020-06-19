Süs havuzuna düşen yılan kurtarıldı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde içinde su olmayan süs havuzuna düşerek mahsur kalan 2 metre uzunluğundaki yılan, belediye ekiplerince kurtarılarak, doğaya bırakıldı.<br>Erikli köyü sahilindeki bir tatil sitesinin içinde su bulunmayan süs havuzuna düşen yaklaşık 2 metrelik yılanı gören tatilciler, durumu Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Tatil sitesine giden ekipler, yılanı süs havuzundan çıkararak, kurtarıp, doğaya bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-19 17:04:56<br>
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