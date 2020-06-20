Edirne’de 5 bin 156 öğrenci LGS heyecanını yaşadı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına Edirne genelinde merkez ve 8 ilçede toplam 90 okul binasında 337 salonda 5 bin 156 öğrenci katılım sağladı.

Edirne’de merkez ve ilçelerde toplam 90 okul binasında 337 salonda 5 bin 156 öğrenci LGS’ye girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda ter döktü. Sosyal mesafe kurallarının sık sık ihlal edildiği gözlenirken, bazı veliler sıcak havada öğrencilerin dışarıda gereğinden fazla bekletildiğini iddia etti.

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