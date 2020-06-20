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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de gölette 109 kilo yayın balığı yakalandı

DHA

Edirne'de gölette 109 kilo yayın balığı yakalandı

<br>EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde amatör balıkçılık yapan Sergen ve Eren Zabtiye, kardeşler, gölette 2,5 metre uzunluğunda, 109 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.<br>Süloğlu'nun baraj göletinde balık avlamaya giden Sergen Zabtiye ile kardeşi Eren Zabtiye'nin attıkları ağ ile yaklaşık 2.5 metre uzunluk ve 109 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Büyük balığı ağalarında gören kardeşler, şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının da desteğiyle balığı 45 dakikada karaya çıkarıp, evlerine götürdü. Yakalanan balığın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan kardeşler, beğeni aldı. Zabtiye kardeşler, balığı restoranlara satacaklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne DHA<br>2020-06-20 18:06:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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