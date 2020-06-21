Edirne bir anda bastıran yağmura teslim oldu Araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar suda yürüdü

Edirne’yi birden etkisi altına alan sağanak yağışta yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı ve vatandaşlar suda yürüyerek karşıdan karşıya geçti.
Edirne’de, sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddeleri sağanak nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçların mahsur kaldığı bazı caddeler polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı caddelerdeki sular görevlilerin müdahalesiyle çekilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar sularla kaplı caddede yürüyerek yolun karşı şeridine geçti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.