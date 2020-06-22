FETÖ şüphelisi emekli albay, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

<br>EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay M.D., Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri yakınlarında askerler tarafından yakalandı.<br>Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na askerler Yunanistan sınırında 1'inci askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Meriç Nehri yakınlarında kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isteyen bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelinin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY şüphelisi emekli albay M.D., olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY<br>2020-06-22 13:31:41<br>
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