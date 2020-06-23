Keşan-Enez karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan-Enez karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

İHA

Keşan-Enez karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri arasındaki yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, KeşanEnez karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Enez istikametine gitmekte olan F.B. yönetimindeki 16 JN 824 plakalı otomobil, o sırada yolun karşı yönünden gelen Y.E'nin kullandığı 17 RN 996 plakalı otomobil ile çarpıştı. N.Y. yönetimindeki 06 NE 602 plakalı bir başka otomobil de 16 JN 824 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Y.E'nin kullandığı 17 RN 996 plakalı araç takla atarak yol kenarına savruldu.
Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralanan sürücüler Y.E, F.B ve otomobilde bulunan B.B. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayan araç yol kenarına uçtu
YEREL HABERLER Kayan araç yol kenarına uçtu
Keşan’da yağmur başladı, vatandaş zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Keşan’da yağmur başladı, vatandaş zor anlar yaşadı
Keşan’da şiddetli yağışta binanın dış kaplaması aracın üzerine düştü
YEREL HABERLER Keşan’da şiddetli yağışta binanın dış kaplaması ...
Keşan´da yağmur ve dolu; suya kapılan köpeği vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Keşan´da yağmur ve dolu; suya kapılan köpeği ...
Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak
YEREL HABERLER Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak
Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı
YEREL HABERLER Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon ...
FETÖ şüphelisi emekli albay, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi emekli albay, Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de sağanak; polis rögarı sopayla açtı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak; polis rögarı sopayla açtı
Edirne bir anda bastıran yağmura teslim oldu Araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar suda yürüdü
YEREL HABERLER Edirne bir anda bastıran yağmura teslim oldu Araçlar ...
Görenlerin gözlerine inanamadığı ‘insan yüzlü örümcekler’ her yerdeler
YEREL HABERLER Görenlerin gözlerine inanamadığı ‘insan yüzlü ...
Keşan'da, 3 kişinin av tüfeğiyle yaralandığı kavgada 1 tutuklama
YEREL HABERLER Keşan'da, 3 kişinin av tüfeğiyle yaralandığı kavgada ...
Açık hava stüdyosu 'mor turizm', İstanbul'dan gelenler var
YEREL HABERLER Açık hava stüdyosu 'mor turizm', İstanbul'dan ...
Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi
YEREL HABERLER Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' ...
Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına, gurbetçilerden tepki
YEREL HABERLER Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X