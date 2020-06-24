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Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden yüzme havuzunun ağustos ayında hizmete açılacağı ifade edildi.

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden yüzme havuzunun ağustos ayında hizmete açılacağı ifade edildi.
Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, yaptığı açıklamada, yarı olimpik yüzme havuzunun toplam maliyetinin 6 milyon TL olduğunu, bunun 2 milyon TL’sinin Spor Toto tarafından, 4 milyon TL’sinin de kaymakamlık tarafından karşılandığını ifade etti.
Dış cephenin tamamlanmasının ardından içerideki işlere yoğunluk verildiğini ifade eden Erdoğan, “Temmuz ya da ağustos ayı gibi hizmete açmayı düşünüyoruz. Halkımızın daha iyi hizmet alabileceği bir tesis haline getirmek için ekiplerimiz sürekli çalışmaktadırlar. Bizler de sürekli yapmış olduğumuz denetimler ile tesisi ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

"Edirne bölgesinde tek büyük tesis"
Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, “Edirne ve bölgesinde tek büyük tesisi kuruyoruz. İçinde sadece yüzme havuzu olamayacak. Bu tesis ile birlikte 5 tesisi daha hizmete açacağız. Bunların en başında tenis kortu gelmekte olup, sırasıyla halı saha, basketbol, voleybol sahası ve çocuk oyun grubu ile 1 tesis içinde toplamda yüzme havuzu ile 6 tesisin açılışını yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz"
Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan, açılacak tesis ile ilçenin bir noktasının daha cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, “Uzunköprü'de izler bırakmaya devam edeceğiz. Yüzme havuzu projesi ile Uzunköprü’nün bir noktasını daha cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu tesis gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın yüzme imkanı bulacağı bir tesis olacaktır. Özellikle gençlerimizin tek yerde birden fazla tesisten yararlanma imkanı olacaktır. Vatandaşlarımız için uzun yıllar kullanabilecekleri bir tesisi hayata geçirmekten çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımız ve vatandaşlarımız için faydalı olur” şeklinde konuştu.

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