Edirne'de 329 şişe sahte içki ele geçirildi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 329 şişe sahte içki ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoparkta park halinde bulunan bir araçta sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramada aracın içinde 329 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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