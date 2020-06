UDEF’ten, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na anlamlı ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz Aralık ayında, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”na ait bildirilerin yer aldığı kitapları hediye etti ve sempozyuma katkıları nedeniyle üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.

Bir bilim, kültür ve sanat şehri olan Edirne’de, UDEF tarafından, Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Aralık 2019’da beşincisi düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”nda sunulan bildiriler, uzun uğraşlar sonucu basılarak kitap haline getirildi. UDEF tarafından hazırlanarak, önemli bir külliyat haline getirilen ve Sosyal ve Beşerî Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Uluslararası Öğrencilik gibi farklı alanlarda sunulan bildirileri içeren sempozyum kitapları, UDEF Başkan Yardımcısı Osman Akgül tarafından, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim edildi. UDEF Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Necati İşbilen, Yurt Dışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, Kurumsal İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Semih Şafak Turan, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşen ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, misafirperverliği ve sempozyuma yaptığı katkılar nedeniyle Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür edildi. Ziyarette ayrıca, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun, bugüne kadar düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumları arasında, katılımcı ve bildiri sayısı bakımından en kapsamlı organizasyon olduğu vurgulandı.

UDEF tarafından her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştirilen, 2019’da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Edirne Valiliği’nin destekleriyle, 3 bin 50’si Balkan uyruklu olmak üzere 63 farklı ülkeden toplam 4 bin 400 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun kitapları, basılı nüshaların yanı sıra UDEF’i webn sitesinde dijital olarak da yayımlandı. Türkiye’de farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam eden 50 ülkeden 204 araştırmacı ve akademisyen ile yurt dışından farklı ülkelerden katılımcıların bildirilerinin de yer aldığı “5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler” kitabı 7 ciltten oluşuyor.

UDEF, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışma ve projelerle sempozyuma ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, UDEF Başkan Yardımcısı Osman Akgül, Trakya Üniversitesi’nin, uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, sempozyuma katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Trakya Üniversitesi’nin, uluslararası öğrenciler adına yaptığı ve yürüttüğü çalışmaları büyük bir mutluluk ve gururla takip ettiklerini ifade eden uluslararası öğrenci dernekleri üyeleri, bilhassa Balkanlar’dan Türkiye’ye öğrenim için gelecek öğrenciler için Edirne ve Trakya Üniversitesi’nin büyük bir şans olduğunu belirtti. Trakya Üniversitesi’ne her geldiklerinde, inanılmaz bir motivasyon, enerji ve hedef odaklı bir yaklaşımla karşılaştıklarını ifade eden Osman Akgül, “Trakya Üniversitesi her anlamda çok bereketli. Rektör Hocamız ve Murat Hocamız, uluslararası ilişkilerin ve iş birliklerinin olduğu her platformda yer almaya, Edirne ve Trakya Üniversitesi’ni daha ileriye götürmeye çalışıyorlar. Trakya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna çok önemli katkılar sunuyorlar. Öğrencilere yönelik hizmet ve faaliyetleri ise pek çok üniversiteyi geride bırakacak türden. Burada profesyonel bir ekip bir dayanışma ruhu var” dedi.

Trakya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çabaları, Balkanlar vizyonu ve uluslararası öğrencilere sağladıkları imkân ve destekler hakkında bilgiler veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun nitelik ve nicelik yönünden önemli bir başarıya ulaştığını ifade ederek, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum sonrası ortaya çıkan kitabın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bizler Trakya Üniversitesi olarak uluslararası düzenlenen böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevicini yaşadık. 4 bin 400 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü bir eğitim kurumu olarak bu organizasyon bizler için oldukça anlamlıydı. Büyük emekler vererek bu güzel organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan ekibinizi yürekten kutluyorum. Sempozyumun verimli geçmesi için büyük bir özveri gösterdiniz. Ayrıca; büyük bir emek ve çabanın ardından ortaya çıkan bildiri kitaplarının bundan sonraki süreçte akademik ve bilimsel hayata önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Biz de Trakya Üniversitesi olarak, bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

