UDEF’ten, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na anlamlı ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UDEF’ten, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na anlamlı ziyaret

İHA

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz Aralık ayında, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"na ait bildirilerin yer aldığı kitapları hediye etti ve sempozyuma katkıları nedeniyle üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.

UDEF’ten, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na anlamlı ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz Aralık ayında, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”na ait bildirilerin yer aldığı kitapları hediye etti ve sempozyuma katkıları nedeniyle üniversite yönetimine teşekkürlerini sundu.
Bir bilim, kültür ve sanat şehri olan Edirne’de, UDEF tarafından, Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Aralık 2019’da beşincisi düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”nda sunulan bildiriler, uzun uğraşlar sonucu basılarak kitap haline getirildi. UDEF tarafından hazırlanarak, önemli bir külliyat haline getirilen ve Sosyal ve Beşerî Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Uluslararası Öğrencilik gibi farklı alanlarda sunulan bildirileri içeren sempozyum kitapları, UDEF Başkan Yardımcısı Osman Akgül tarafından, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim edildi. UDEF Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Necati İşbilen, Yurt Dışı Çalışmalar Genel Koordinatörü Muhammed Malik Taylan, Kurumsal İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Semih Şafak Turan, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşen ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, misafirperverliği ve sempozyuma yaptığı katkılar nedeniyle Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür edildi. Ziyarette ayrıca, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun, bugüne kadar düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumları arasında, katılımcı ve bildiri sayısı bakımından en kapsamlı organizasyon olduğu vurgulandı.
UDEF tarafından her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştirilen, 2019’da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Edirne Valiliği’nin destekleriyle, 3 bin 50’si Balkan uyruklu olmak üzere 63 farklı ülkeden toplam 4 bin 400 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun kitapları, basılı nüshaların yanı sıra UDEF’i webn sitesinde dijital olarak da yayımlandı. Türkiye’de farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam eden 50 ülkeden 204 araştırmacı ve akademisyen ile yurt dışından farklı ülkelerden katılımcıların bildirilerinin de yer aldığı “5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler” kitabı 7 ciltten oluşuyor.
UDEF, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışma ve projelerle sempozyuma ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, UDEF Başkan Yardımcısı Osman Akgül, Trakya Üniversitesi’nin, uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, sempozyuma katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.
Trakya Üniversitesi’nin, uluslararası öğrenciler adına yaptığı ve yürüttüğü çalışmaları büyük bir mutluluk ve gururla takip ettiklerini ifade eden uluslararası öğrenci dernekleri üyeleri, bilhassa Balkanlar’dan Türkiye’ye öğrenim için gelecek öğrenciler için Edirne ve Trakya Üniversitesi’nin büyük bir şans olduğunu belirtti. Trakya Üniversitesi’ne her geldiklerinde, inanılmaz bir motivasyon, enerji ve hedef odaklı bir yaklaşımla karşılaştıklarını ifade eden Osman Akgül, “Trakya Üniversitesi her anlamda çok bereketli. Rektör Hocamız ve Murat Hocamız, uluslararası ilişkilerin ve iş birliklerinin olduğu her platformda yer almaya, Edirne ve Trakya Üniversitesi’ni daha ileriye götürmeye çalışıyorlar. Trakya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna çok önemli katkılar sunuyorlar. Öğrencilere yönelik hizmet ve faaliyetleri ise pek çok üniversiteyi geride bırakacak türden. Burada profesyonel bir ekip bir dayanışma ruhu var” dedi.
Trakya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çabaları, Balkanlar vizyonu ve uluslararası öğrencilere sağladıkları imkân ve destekler hakkında bilgiler veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun nitelik ve nicelik yönünden önemli bir başarıya ulaştığını ifade ederek, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sempozyum sonrası ortaya çıkan kitabın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bizler Trakya Üniversitesi olarak uluslararası düzenlenen böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevicini yaşadık. 4 bin 400 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü bir eğitim kurumu olarak bu organizasyon bizler için oldukça anlamlıydı. Büyük emekler vererek bu güzel organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan ekibinizi yürekten kutluyorum. Sempozyumun verimli geçmesi için büyük bir özveri gösterdiniz. Ayrıca; büyük bir emek ve çabanın ardından ortaya çıkan bildiri kitaplarının bundan sonraki süreçte akademik ve bilimsel hayata önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Biz de Trakya Üniversitesi olarak, bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan üniteleri kuruldu Salgına karşı sınır kapılarında hijyen tedbirleri üst düzeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Korona için sınır kapılarına fanlı dezenfektan ...
Tedbirlerin arttırıldığı sınır kapılarına fanlı dezenfektan ünitesi kuruldu
YEREL HABERLER Tedbirlerin arttırıldığı sınır kapılarına fanlı ...
Edirne'de 329 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 329 şişe sahte içki ele geçirildi
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına ...
(Özel) Faturayı görünce şok oldu Kapalı iş yerine 284 bin TL elektrik faturası geldi
YEREL HABERLER (Özel) Faturayı görünce şok oldu Kapalı iş yerine 284 ...
Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyor
YEREL HABERLER Trakya'da buğdayda verim kaybı bekleniyor
3 dakikalık sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
YEREL HABERLER 3 dakikalık sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
Edirne'de yurda kaçak sokulan 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de yurda kaçak sokulan 18 tavus kuşu ve 90 ...
Gurbetçiler koronaya resti çekti: “Korona olacaksak vatanımızda olalım”
YEREL HABERLER Gurbetçiler koronaya resti çekti: “Korona olacaksak ...
(Özel) Uzmanlardan 'KKKA'ya dikkat çeken uyarı Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü: "Kene saldırıları ve vakalar artacak" "Keneyi vücuttan koparırken sakın öldürmeyin"
YEREL HABERLER (Özel) Uzmanlardan 'KKKA'ya dikkat çeken uyarı Trakya ...
Yılda bir kez çiçek açan kaktüsler, ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yılda bir kez çiçek açan kaktüsler, ilgi görüyor
Uyuşturucu baronlarının son gözdesiydi deşifre oldu Kapıkule'de likit esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu baronlarının son gözdesiydi deşifre ...
Trakya Üniversitesi, YKS'nin yapılacağı binalarda dezenfeksiyon işlemi yaptı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, YKS'nin yapılacağı binalarda ...
Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar
YEREL HABERLER Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce ...
Kapıkule ve Hamzabeyli'de kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Kapıkule ve Hamzabeyli'de kaçakçılık operasyonları
Almanya’dan Antalya’ya esrarı jelibon diyerek kargoyla göndermek istedi Gümrük muhafaza ekipleri, Edirne’de sınır kapılarında 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, makaron, plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamı ile muhtelif ticari eşya ele geçirdi
YEREL HABERLER Almanya’dan Antalya’ya esrarı jelibon diyerek ...
Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"
YEREL HABERLER Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X