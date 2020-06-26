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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş insanını aracında silahla tehdit eden şüpheli serbest

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, C.K., aracına bindiği iş insanı A.Y.'yi, kurusıkı tabancayla tehdit etti. A.Y., C.K.'nin elinden tabancayı almak isterken silah ateş aldı. A.Y. yaralanırken, C.K. ise kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan C.K., maddi anlaşmazlık nedeniyle A.Y.'nin kendisine haciz gönderdiğini, son 2 aydır ekonomik yönden ve ailevi sorunlar nedeniyle bunalımda olmasından dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Gözaltına alınan C.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dün sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi...

İş insanını aracında silahla tehdit eden şüpheli serbest

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, C.K., aracına bindiği iş insanı A.Y.'yi, kurusıkı tabancayla tehdit etti. A.Y., C.K.'nin elinden tabancayı almak isterken silah ateş aldı. A.Y. yaralanırken, C.K. ise kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan C.K., maddi anlaşmazlık nedeniyle A.Y.'nin kendisine haciz gönderdiğini, son 2 aydır ekonomik yönden ve ailevi sorunlar nedeniyle bunalımda olmasından dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Gözaltına alınan C.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Olay, dün sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan iş insanı A.Y., iş yerine gitmek için park halindeki aracına bindi. Bu sırada ön ve arka plakaları sökülmüş olan bir otomobilden inen C.K. de, A.Y.'nin aracına bindi. C.K., belinden çıkardığı kurusıkı tabancayı A.Y.'nin karnına dayadıktan sonra, "Aracı çalıştır gidelim, ben bitmişim, seni de bitiririm" diyerek, tehditte bulundu. A.Y., bu sırada şüphelinin elinden silahı almak istedi. Yaşanan arbedede silahın ateş alması sonucu A.Y. elinden yaralanırken, paniğe kapılan C.K., olay yerinden yaya olarak kaçtı.<br>İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.<br>A.Y., polise verdiği ifadede şüpheliyi tanımadığını söyledi. Polisin olay yerindeki incelemesinde 1 kurusıkı tabanca, 14 mermi ve 1 boş kovan bulundu.<br>Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek plakaları sökülmüş aracı O.A.'nın kullandığını, olayı ise C.K.´nin gerçekleştirdiğini belirledi. C.K. ve O.A., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.<br>O.A., emniyetteki ifadesinde olaydan haberi olmadığını ve iş arkadaşı olan C.K.'nin aracı kullanması için kendisine verdiğini söyledi. O.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.<br>C.K. ise ifadesinde daha önce birlikte iş yaptıkları ve maddi anlaşmazlık nedeniyle A.Y.'nin kendisine haciz gönderdiğini, son 2 aydır ekonomik yönden ve ailevi sorunlar nedeniyle bunalımda olmasından dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. <br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-26 21:53:20<br>

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