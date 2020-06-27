Çocuk sitesindeki kızın üstün başarısı Okulu birincilikle bitirdi

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet modellerinden yararlanan Özlem Ç., 20192020 Eğitim Öğretim yılında “Edirne 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Okul Birincisi” olarak mezun oldu.

Başarılı öğrenci Özlem Ç. 26 Haziran 2020 tarihinde “Başarısına destek olduğunu belirtiği”; İl Müdürü Bilgin Özbaş’ı ve Koruyucu Aile Biriminde görevli meslek elemanlarını ailesi ile birlikte ziyaret etti.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş gerçekleşen ziyarette, başarısından dolayı Özlem Ç.’yi tebrik ederek, gerek şahsi gerek ise Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her daim yanında olacaklarını dile getirdi.

Özbaş, İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç ve Koruyucu Aile Biriminde görevli meslek elemanları tarafından Özlem Ç.’ye başarısından dolayı çeşitli hediyeler verilerek, yeni yaşamında ve yeni okulunda başarılarının daim olması temennisinde bulunularak, gerekli yönlendirmeler ve danışmanlık sağlandı.

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