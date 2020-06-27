Kimi kimliğini unuttu, kimisini küçük kızı sınava bırakmadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Sınava girecekleri yer olan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, okuldaki güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları, kimlik ve sınav belgesinin yanlarında olması konusunda sık sık uyarıldı. Ancak sınav telaşı bazı sürprizlere sebebiyet verdi ve bir adayın kimliğini unutmasına neden oldu.

Sınavın yapılacağı okula giren aday, sınavın başlamasına yaklaşık yarım saat kala kimliğini unuttuğunu fark etti ve telaşla kendisini dışarıda bekleyen velisine koştu. Durumu anlatması üzerine kimliği almak üzere koşar adımlarla çıkan veli, yaklaşık 20 dakika sonra unutulan kimlikle beraber geri geldi ve son anda öğrencinin sınava yetişmesini sağladı.

Öte yandan, aynı okulun önünde ilginç bir an daha yaşandı. Sınav salonunda küçük kızıyla beraber gelen bir başka kadın adayı, kızı sınava bırakmadı. Annesinin sınava gireceğini söylemesine rağmen bir türlü annesinin elini bırakmayan kız çocuğuna, durumu izah etme çabaları sonuçsuz kaldı.

Okul bahçesindeki diğer velilerin şaşkın bakışları altında annesine gitmemesi konusunda ısrarlarına devam eden minik kız, dakikalar sonra güçlükle ikna edilebildi.

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