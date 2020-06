Edirne´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda E.T. ve G.U. polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.<br>Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.T. ve G.U.´nun evlerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada birçoğu satışla hazır 66,33 gram esrar, 107,94 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 440 TL nakit para ile uyuşturucu paketlemede kullanılan kitap yaprakları ve kilit poşet ele geçirildi. Öte yandan polis, şüphelilerden uyuşturucu temin eden 18 kişi hakkında da `uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan´ adli işlem yaptı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve G.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-28 15:52:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.