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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balya makinesinden çıkan yangın araziyi küle çevirdi

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde saman balyası makinesinde çıkan yangın araziye yayıldı, 10 dönümün üzerinde arazi zarar gördü.

Balya makinesinden çıkan yangın araziyi küle çevirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde saman balyası makinesinde çıkan yangın araziye yayıldı, 10 dönümün üzerinde arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında buğday ekili bir tarlada balyalama işlemi yapan yapan makine bir anda alev aldı. Makineden başlayan yangın çok kısa bir süre için tarlanın büyük bir bölümünü kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Beğendik Beldesi, Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlar ile jandarma ekipleri bölgeye geldi.
Ekipler yangının diğer arazilere ve hemen yanında bulunan makilik alana sıçramaması için alevlerle mücadele ederken, çiftçiler de o sırada traktörleriyle bölgeye yakın olan samanları yangından uzaklaştırmaya çalıştı.
Yangın söndürme çalışmalarına Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek de katıldı. Yangına müdahale eden ekiplere yardım eden Örnek, yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmadı.
İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangının ardından 10 dönümlük arazi zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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