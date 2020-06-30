Hırsızlık yapmadıkları ilçe kalmamıştı, JASAT tarafından yakalandılar

Edirne ve Kırklareli’nde çok sayıda hırsızlık olayına karışan hırsızlık çetesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 Haziran 2020 tarihinde yapılan titiz çalışma neticesinde; değişik tarihlerde Kırklareli’nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçeleri ile Edirne’nin Süloğlu ilçesinde meydana gelen 5 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ekipler tarafından hırsızlık olaylarına karşılan 5 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı 2’si serbest bırakıldı.

Diğer 2 şahsı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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