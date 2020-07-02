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Öğretmenler, çizdikleri resimlerle duvarları renklendiriyor

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, duvarlara yaptıkları resimlerle şehri güzelleştiriyor. Vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izlerken, bazıları da eline fırça alıp, çalışmaya katılıyor. Keşan Belediyesi, şehrin estetiğinin artırılması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı duvar boyama projesini hayata geçirdi. Merkezde görevli resim ve el sanatları öğretmenleri, proje kapsamında Büyük Cami Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki Raşit Efendi İlkokulu duvarında çizim ve boyama çalışmalarına başladı. Vatandaşlar...

Öğretmenler, çizdikleri resimlerle duvarları renklendiriyor

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, duvarlara yaptıkları resimlerle şehri güzelleştiriyor. Vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izlerken, bazıları da eline fırça alıp, çalışmaya katılıyor.<br>Keşan Belediyesi, şehrin estetiğinin artırılması amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı duvar boyama projesini hayata geçirdi. Merkezde görevli resim ve el sanatları öğretmenleri, proje kapsamında Büyük Cami Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki Raşit Efendi İlkokulu duvarında çizim ve boyama çalışmalarına başladı. Vatandaşlar çalışmayı ilgiyle izlerken, bazıları ise eline fırça alıp, çalışmaya katılıyor. <br>'ŞEHRİMİZE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIYORUZ'<br>Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapılan çalışmalarla kent estetiğini ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "Yürüttüğümüz her çalışmada görsel estetiğe büyük önem veriyoruz. Çevremizi güzelleştirmek için boş duvarlar, okul duvarlarını boyayarak şehrimize estetik bir görünüm kazandırıyoruz" dedi.<br>Helvacıoğlu, yapılan teknik nedeniyle genelde akşamları çalışılan etkinliği hem izlemek hem de fırçalarını alıp katkı sunmak isteyenleri Raşit Efendi İlkokulu´na beklediklerini söyledi.<br>'ŞEHRİMİZİ, SOKAKLARIMIZI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'<br>El sanatları öğretmeni Emiray Erzurumlu, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri olarak projede yer aldıklarını ifade ederek, "Şehrimizi, sokaklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde farklı çalışmalar olacak. Şu an okul duvarına kolaj çalışması yapıyoruz. Keşan'ı anlatan, bölgeye özgü objelerin resimleri de yer alacak. Çalışmamızı görenler beğendiklerini söylüyor. Tepkiler oldukça güzel. Gelip boyamak isteyenler de oluyor. Bu da bizi sevindiriyor" diye konuştu.<br>'ELİNE BİR FIRÇA ALIP, BOYAMAK İSTİYORLAR'<br>Resim öğretmeni Gökhan Güneri de duvar resimlerinin kent estetiğine büyük katkısı olduğunu kaydederek, "Başlangıcı kolaj çalışmasıyla yaptık. Birden fazla objenin bir araya gelmesiyle oluşan bir çalışma. Bu çalışmaları Keşan'ın muhtelif yerlerine yaymayı düşünüyoruz. Görenlerin hoşuna gidiyor. Eline bir fırça alıp, boyamak istiyorlar. Birçok Avrupa ülkesinde 'cadde sanatı' denilen bir kavram var. Bunu Keşan'da da uygulamaya koyduk ve yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-02 08:13:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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