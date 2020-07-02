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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, üniversitenin Keşan’daki okullarını ziyaret etti

İHA

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada'dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, üniversitenin Keşan ilçesindeki okullarını ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, üniversitenin Keşan’daki okullarını ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada’dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, üniversitenin Keşan ilçesindeki okullarını ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademik ve idari personeliyle görüşen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, okul çalışanlarından fiziki şartlar ve yürütülen akademik çalışmalara ilişkin bilgiler alarak beklentileri dinledi.
Okullarda yürütülen faaliyetler, etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitimin kalitesini artırmak, Covid19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullarda sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürmek adına yapılabilecekler hakkında okul yönetimleriyle görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretler sırasında merkez dışındaki okulları da aynı derecede önemli gördüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, okulların sosyal ve toplumsal sorumlulukları da bulunduğunu hatırlatarak, ilçe ve bölge sorunlarının çözümüne odaklanan bilimsel çalışmaların arkasında olduklarını ve üniversite imkanları ölçüsünde desteklediklerini söyledi.
İlçelerde yer alan akademik birimlerin kurum, kuruluş ve özel sektör tarafından danışılan ve ortak çalışmalar yürütülen birimler olmasını önemsediklerini de sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bu kapsamda yürütülen çalışmaların devamını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Okullardaki sorunları yerinde görmek, çözüm yolları konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akdere, Keşan Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Süleyman Kök ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tülay Demiralay ve Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber Kaya ile birlikte okulların idari ve akademik çalışanları hazır bulundu.

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