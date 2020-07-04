Husumetlisini başından sopayla yaraladı, tutuklandı

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, sokak üzerinde karşılaştığı husumetlisi R.B.´yi (39) başına sopayla vurarak yaralayan M.E.K. (39), tutuklandı.<br>Olay, perşembe günü, saat 17.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Beğendik Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E.K., evine doğru yürüdüğü sırada cadde üzerinde husumetli olduğu R.B. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E.K., yerden aldığı sopayı R.B.´nin başına vurarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.B., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. M.E.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-04 09:55:23<br>

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