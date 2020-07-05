Husumetlisini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, husumetlisi olduğu öne sürülen A.T.´yi kavga sırasında 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan O.C.K., mahkemece tutuklandı.<br>Olay, dün KeşanEnez yolunda meydana geldi. A.T., şehir merkezi yönüne yürüdüğü sırada, mezarlık önünde husumetli olduğu iddia edilen O.C.K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. O.C.K., cebinden çıkardığı bıçağı A.T.´nin göğsü ile karnına sapladı. A.T., toplam 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. O.C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan A.T., hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne´deki Sultan 1´inci Murat Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. O.C.K. ise bir süre sonra Keşan Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-05 10:35:35<br>
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