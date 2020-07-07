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Güney Amerika kökenli 'su maymunu', Edirne'de çeltik tarlalarına zarar verdi

DHA

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son 2 yıldır, anavatanı Güney Amerika olan su maymunları görülmeye başlandı. Köylüler, Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan su taşkınlarıyla Tunca ve Meriç nehirleri aracılığıyla geldiği belirtilen su maymunlarının ekili arazilere zarar verdiğini söyledi. Anavatanı Güney Amerika olan 'su maymunu', son 2 yıldır Edirne'de görülmeye başlandı.  İstilacı bir tür olarak bilinen, nehirlerde ve sazlıklarla çevrili göl kenarlarında yaşadığı belirtilen su maymunlarının Bulgaristan, Romanya ve Rusya'da derisi için Güney Amerika'dan...

Güney Amerika kökenli 'su maymunu', Edirne'de çeltik tarlalarına zarar verdi

<br>Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son 2 yıldır, anavatanı Güney Amerika olan su maymunları görülmeye başlandı. Köylüler, Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan su taşkınlarıyla Tunca ve Meriç nehirleri aracılığıyla geldiği belirtilen su maymunlarının ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.<br>Anavatanı Güney Amerika olan 'su maymunu', son 2 yıldır Edirne'de görülmeye başlandı.  İstilacı bir tür olarak bilinen, nehirlerde ve sazlıklarla çevrili göl kenarlarında yaşadığı belirtilen su maymunlarının Bulgaristan, Romanya ve Rusya'da derisi için Güney Amerika'dan getirilerek çiftliklerde özel olarak üretildiği ifade edildi. Edirne'de görülen su maymunlarının ise Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan taşkınlar sırasında suyla birlikte Meriç ve Tunca nehirleri üzerinden Edirne'ye geldikleri belirtildi.<br>Edirne'de geçimini çiftçilikle kazanan üreticiler, ürünleri için durmadan savaştıkları tarım zararlılarının yanında son yıllarda, ilginç bir canlı ile de karşılaşmaya başladı. İlk başlarda fare türü olduğunu düşündükleri bu canlının sonraları 'su maymunu' olduğunu öğrenen çiftçiler, hayvanın özellikle çeltik tarlalarına verdiği zarardan dolayı ne yapacaklarını şaşırdı.<br>'SON YILLARDA ÇOK FAZLALAŞTI'<br>Merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde çeltik ekimi yapan Remzi Çekiç, özellikle son yıllarda su maymununu fazla sayıda görmeye başladıklarını ifade etti. Çekiç, "Su yoluyla buraya geldiklerini düşünüyoruz. Sanıyorum taşkın zamanı birkaç tane su aracılığıyla buraya geldi ve kaldı. Sonra ise çoğaldı. Çeltiğe zarar verdiklerini görüyoruz, o nedenle sıkıntılı bir durum var şu anda. Gündüzleri pek görülmüyor ama gece olduğu zaman kendilerini gösteriyorlar. Bunun yanında çeltik tarlalarının sulandığı su kanallarına da zarar veriyorlar. Böyle bir sıkıntı da var" dedi.<br>'ZARARIMIZ ÇOK VAR'<br>Çeltik ekimi yapan Tuncay Sarı ise su maymunun ürünlere zarar verip büyümelerini engellediğini belirterek, "Çeltik tarlam var, ben de geçenlerde gördüm. Çeltikleri yiyorlar ve dolayısıyla zarar veriyorlar. Yeşermesini geciktiriyor ürünün. Bu da maliyet demek bizim için. Büyük dişli hayvanlar. Bugüne kadar gidip şikayette bulunmadık ama artık sorun artmaya başladı. Gördüğümüz zaman kovalıyoruz ama bir yere kadar. Suyun altına gömülüp gidiyor. Zararımız da var doğal olarak" diye konuştu.<br>'BİZİ GÖRDÜKLERİNDE HEMEN KAÇIYORLAR'<br>Su maymununu tarlada çalışırken gördüğünü söyleyen Alaattin Duvan ise, "Çeltik tarlasında çalışırken gördüm. Fareden büyük bir canlı. Bizi gördükleri zaman hemen kayboluyorlar. Ürünümüze zarar veriyor. Kemirip büyümesini engelliyor. Bayağı sayıda var. Her gittiğimde görüyorum. Umarım bir an önce bir çare bulunur" dedi.<br>SU MAYMUNU<br>'Koypu' da denilen su maymunu anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için diğer kıtalarda çiftliklerde yetiştirilen bir türdür. Yarı sucul olan koypunun kemirici dişleri bulunur. Yılda 4-5 yavru yapar, ağırlıkları erkeklerde 8 kilo, dişilerde 5 kiloya ulaşır. Koypular kürk yetiştiriciliği için 1900'lerin başında Güney Amerika'dan, Rusya, Bulgaristan ve Ermenistan'a getirilmiştir. Kürke olan talebin 1950'lerden sonra azalması sonucu çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar serbest bırakılma veya kaçma yoluyla doğaya karışmıştır. Özellikle Türkiye'nin sınır akarsularında kendilerine doğal yaşam alanı kurmuşlardır. Edirne'de Meriç Nehri ve Iğdır'da Karasu Çayı'nda görülürler.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER<br>2020-07-07 10:27:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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