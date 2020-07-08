Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.D.'nin, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'ndaki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 308 gram bonzai, 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ve folyolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-08 15:51:50<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.