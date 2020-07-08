Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.D.'nin, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'ndaki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 308 gram bonzai, 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ve folyolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-08 15:51:50<br>

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