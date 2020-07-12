Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan’ı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan’ı ziyaret etti

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Keşan’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölgede yaptığı ziyaretler kapsamında Keşan’a gelerek gerçekleştirilmesi planlanan projeleri inceledi.
Keşan’daki ziyaretlerine yenilecek olan Atatürk Stadı ve Kapalı Spor Kompleksi’ne gelerek başlayan Bakan Kasapoğlu, halkın spora katılımının geliştirilmesi ve yayılması amaçlı çalışmaları çevresinde bölgede yatırımların devamlılığının sağlanacağını belirterek, yapılması planlanan projeleri inceledi. Keşan’a bin kişilik bir açık futbol sahası ile ilgili çalışmaları denetleyen Kasapoğlu daha sonra çim sahayı gezdi. Bu sırada getirilen topun arkasına geçen Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun geçtiği kaleye 3 şut çekti, ardından Keşan’ın genç sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Keşan için uzun süredir konuşulan projeleri harekete geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar Keşan'ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin daha donanımlı hazırlanmaları için gerekli altyapıyı inşallah en kısa sürede Keşan ile buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan'ın sportif anlamda geleceği için gençler için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Bölgeyi ziyaretleri kapsamında Kasapoğlu ve beraberindeki heyet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda da incelemelerde bulundu ardından, Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti.
Burada bir açıklama yapan Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek devamlılık sağlayacak projeler ürettiklerini ve bu projelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:
"Gençlerimizin, kadınlarımızın ve halkımızın tüm kesimlerinin spora olan erişimlerini kolaylaştırmak ve bu anlamda yarınlara yönelik hem sporcu envanterimizi geliştirmek için halkımızın spor yapan bir toplum olmasına önem veriyoruz. O yüzden 40 yıllık Keşan stadını çok daha modern ve güzel şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya her saat bekliyoruz. Çok hızlı şekilde burayı da Keşan'ımızla buluşturacağız. Yanında da mevcut spor salonumuzu tüm yönleriyle ele alıyoruz ve çok modern 7/24 tüm halkımızın hizmetinde olacak şekilde Keşan ile buluşturacağız."

"Gençlerimiz bizim büyük umudumuz"
Sporun tabana yayılması için erişebilir olmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Keşan'da 11 büyük mahallemiz var, mahallelerimizi spor alanları ve semt tipi sahalarla donatacağız. Ülkemizin en güzel gençlik merkezlerinden birini Keşan'a inşa etmiştik. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz en büyük umudumuz. Başkanımızla yine konuştuk butik gençlik merkezlerinden birini de Keşan'ımıza kazandıracağız. Gençlerimizi, sahalara, salonlara ve merkezlere bekliyoruz" dedi. Bakanlık olarak "Yüzme bilmeyen kalmasın" dediklerini de kaydeden Bakan Kasapoğlu, yüzmeye önem verilen branşlardan biri olduğunu ifade etti ve Keşan’da yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu için de, "Keşan'ın havuzu halkımıza hayırlı olsun. Bunun da ihalesi çok yakın zamanda belediyemiz tarafından yapılacak. En kısa zamanda bunları halkımızla milletimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
Sonrasında Keşan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ne geçen Bakan Kasaopoğlu, burada Keşan ve Edirne spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanların görüş ve önerilerini dinleyen Gençlik ve Spor Bakanı, spor kulüplerinin çalışmalarına ve karşılaşılan zorluklara çözüm üreteceklerini söyledi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keşan’daki spor kulüplerinin sorunların çözümü konusunda gerekenlerin yapılacağını belirterek, “Keşan’daki kulüplerimize gerekli desteği yapacağız” dedi.
Ziyarette daha sonra Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker söz alarak, beldeye yapılmasını istediği projeleri anlattı.
Türker, konuşmasında şunlara yer verdi:
“Beldemizde, gençlerin sportif faaliyetlerini yapabilecekleri hiçbir yer yok. Büyük bir gençlik potansiyelimiz var. Gençlerimiz, kahve ve meyhane köşelerine sıkışmış durumdalar. Biz, taleplerimizi Spor Toto Müdürümüzle görüştük. Bir kapalı spor salonu ve futbol sahası istiyoruz. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenimuhacir’ın yanında olduklarını ve yapılması gereken projelerin yapılacağının sözünü verdi. Bakan Kasapoğlu, Yenimuhacir Beldesi’ne yapılacak projelerin aynısının Esetçe ve Yenikarpuzlu beldelerine de yapılması konusunda söz verdi."
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüşmelerin ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz
'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, fotoğraf şöleni
YEREL HABERLER 'Trakya'nın sarı gelini' ayçiçeği tarlalarında, ...
Edirne Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak tüm kadınlara tehdittir
YEREL HABERLER Edirne Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı ...
Normalleşme ve kontrollü sosyal hayat sürecinde spor ve sağlıklı yaşam alanları artırılıyor
YEREL HABERLER Normalleşme ve kontrollü sosyal hayat sürecinde spor ...
76 yaşında koronayı yendi, işinin başına döndü Korona vürüsü yenen 76 yaşındaki saraç ustası Fikret Üstev: “Allah düşmanınım başıma bu hastalığı vermesin”
YEREL HABERLER 76 yaşında koronayı yendi, işinin başına döndü Korona ...
Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı Virajı alamayan araç duvara çarptı, yolda yan yattı
YEREL HABERLER Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı Virajı alamayan ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de koronavirüs vakasına rastlanmadı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Kapıkule'de ...
Edirne’de kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Edirne’de kaçakçılık operasyonu
Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor
YEREL HABERLER Edirnespor, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor
Trakya çiftçisi, umudunu ayçiçeğine bağladı
YEREL HABERLER Trakya çiftçisi, umudunu ayçiçeğine bağladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X