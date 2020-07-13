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Avrupa'dan gelen ilk gurbetçi treni Kapıkule'de

DHA

Avrupa'dan gelen ilk gurbetçi treni Kapıkule'de


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'da yaşadıkları ülkelerden tatillerini geçirmek için anavatana gelmek isteyen gurbetçilerin her yıl tercih ettiği Optima Express Treni, koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecinde ilk seferini yaptı. Avusturya'nın Villach şehrinden hareket ederek Türkiye'ye ulaşan tren, 137 yolcusuyla Kapıkule'ye gelirken, yolcular ateşleri ölçülüp, sağlık onay formlarını doldurmalarının ardından pasaportları kontrol edilerek yurda giriş yaptı. Avrupa Birliği'nin sınırların açılması yönündeki kararının ardından Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları, otokuşet trenlerinin 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 13 Kasım 2020'ya kadar işletilmesine onay verdi. Onayın ardından gerek Kapıkule Gar´da gerekse Edirne Gar´da trenin giriş-çıkış işlemleriyle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Avusturya'nın Villach şehrinden 11 Temmuz saat 21.58'de hareket eden tren bugün Kapıkule Gar'a gelerek Türkiye'ye ulaştı. Trenle birlikte yurda giriş yapan 137 gurbetçi ise sağlık kontrollerinden geçirilerek Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.
'YURT DIŞINDA ÖNLEMLER BU KADAR SIKI DEĞİL'
Almanya'dan gelen Doğan Aydın, Türkiye'ye gelene kadar hiçbir ülke sınırında sağlık kontrolünden geçirilmediklerini ifade ederek, "Geldiğimiz ülkelerde bu kadar sıkı denetim yoktu. Az önce yurda giriş yaptık ve şu an sağlık kontrolünden geçirilmek için bekliyoruz. Bizim için gerekli bir şey, o nedenle teşekkür ediyoruz. Yurt dışında bu kadar sıkı değil" dedi.
Almanya'dan gelerek İzmir'e giden Mustafa Güneş de, sınırda alınan tedbirleri olumlu bulduklarını belirtti. Güneş, "Buraya gelene kadar sadece pasaportlarımıza bakıp bizi geçirdiler. Burada önlemlerin arttırılmış olduğunu gördük ve çok hoşumuza gitti. Buradaki kontrollerin ardından çok özlediğim akrabalarımın yanına, İzmir'e gideceğim. Dönüşü de trenle yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.
'UYGULAMA ÇOK GÜZEL'
Almanya'dan gelen Metin Öztek ise trenin kendileri için daha konforlu olduğunu kaydetti. Öztek, "Almanya'dan memlekete geliyoruz. Eskiden sürekli arabayla geliyorduk fakat artık yaşlandık, tren daha konforlu ve rahat geliyor bize. Biraz uzun sürüyor ama sağ salim vatanımıza ulaştık. Özellikle yurda girişte alınan önlemler çok olumlu. 1 kişinin bile rahatsız olması herkesi etkileyeceği için bu çok önemli. Bu nedenle çok güzel bir uygulama" dedi.
'YOLCULUK SABIR GEREKTİRİYOR'
Avusturya'dan gelen İbrahim Atak ise Türkiye'deki önlemlerin diğer ülkelerde olmadığını söyledi. Atak, " Bu trenle 6'ncı gelişim. Trenle yolculuk bizim için çok konforlu oluyor. Arabamla gümrüklerde bekleme sıkıntısı olmuyor. Türkiye'me geldiğim için çok mutluyum. Taşına, toprağına, insanına kul olurum. Yolculuğumuz uzundu, sabır gerektiriyor. Sonuçta 2 gündür yoldaydık. Sabrettiğiniz zaman çok güzel geçiyor. Türkiye'deki önlemler başka hiçbir yerde yok. Sınırdan girdikten sonra ateşimiz ölçüldü ve sağlık kontrolünden geçirildik. Buraya gelene kadar bu hiçbir ülkede yapılmamıştı" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-07-13 16:22:28

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