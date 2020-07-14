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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru leylek, düştüğü yuvasına koyuldu

DHA

Yavru leylek, düştüğü yuvasına koyuldu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, apartman çatısındaki yuvasından uçmak isterken rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip, yere düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.
İspat Cami Mahallesi Çamlıkent Konutları'ndaki bir apartmanın çatısındaki yuvasından uçmaya çalışan yavru leylek, rüzgarın da etkisiyle yere düştü. Yavru leyleğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, yara almadığı görülen yavru leyleği, merdivenle çatıya çıkarak yuvasına koydu.  DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-07-14 11:46:36

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