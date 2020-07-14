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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden önemli bir hizmet: “Balkan Kitaplığı” hizmete açıldı

İHA

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, var olan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, kitapseverler ve araştırmacılar tarafından merak ve heyecanla beklenen 'Balkan Kitaplığı'nı kullanıma açtı.

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden önemli bir hizmet: “Balkan Kitaplığı” hizmete açıldı

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, var olan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, kitapseverler ve araştırmacılar tarafından merak ve heyecanla beklenen 'Balkan Kitaplığı'nı kullanıma açtı.
Daha önce 'Edirne Kitaplığı'nı oluşturarak, şehre ve kent hafızasına dair 650’den fazla kitabı bir araya getiren ve birçoğu nadir bulunan kitabı araştırmacılara sunarak önemli bir kültür hizmetine imza atan Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, bu defa bünyesinde 2015 yılında Prof. M. Tayyib Gökbilgin’in oğlu Altay Gökbilgin tarafından bağışlanan ve büyük çoğunluğu Balkanlar ve Edirne hakkında yazılmış kitaplardan oluşan bir kitaplığı daha okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sundu.
Attığı her adımda odağına gönül coğrafyası Balkanları alan, hayata geçirdiği çalışmalarla Türkiye’de “Balkanlar”, Balkanlar’da da “Türkiye” dendiğinde akla gelen ilk üniversite olan Trakya Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi bünyesinde kurulan Balkan Kitaplığı ile önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş oldu. Balkanlar, Balkan tarihi, coğrafyası, edebiyatı, siyaseti, ekonomisi ve toplum bilimleri gibi pek çok alanda önemli eserlerin yer aldığı kitaplıkta, 3 bini aşkın kitap ve 140 adet tez bulunuyor. Okuyucularına geniş bir yelpazede nitelikli ve kaliteli eserler sunan Balkan Kitaplığı, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle olan tarihi, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerini araştırmak, geçmişe ışık tutmak ve mirasımızın izlerini takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak vazifesi görecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, “Merkez Kütüphanemizin çatısı altında, Edirne Kitaplığı’nın ardından şimdi de Balkan Kitaplığı’nı akademisyenlerin, öğrencilerin, araştırmacıların ve halkımızın hizmetine sunmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu fikri hayata geçirmek için bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hizmete açılan Balkan Kitaplığımızda bin 472 adet Türkçe, bin 617 adet Balkan dillerinde ve 145 adet de İngilizce ve Fransızca kaynak yer alıyor. Koleksiyonumuzu her geçen gün daha da geliştirerek kitaplığımızı Balkanlar alanında, önemli bir başvuru ve cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. İlk günden bu yana Balkan Kitaplığı fikrimizi destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve projenin hayata geçirilmesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi olarak pek çok platformda Balkanlar’ı gönüllere işledik, hafızalara kazıdık. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Doç. Dr. Nurten Çetin’in bir Balkan Kitaplığı kurma fikri de bizi çok heyecanlandırdı. Kitaplar, geçmişi tanıma ve geleceği doğru analiz etme konusunda eşsiz birer rehber. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasındaki tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcu. Neleri kaybettiğimizi, hangi değerlerin üzerinden yol almamız gerektiğini, varmak istediğimiz hedefe giden yolu bize bu kitaplar gösterecek. Tarihte önemli işler başarmış Edirne gibi kadim bir şehirde, Balkanları, soydaş ve dindaş toplumlar ile olan sosyal ve kültürel ilişkilerimizi; edebiyattan sanata, tarihten coğrafyaya ve insan bilimlerine kadar pek çok farklı alanda ilgili herkesle buluşturmak istedik. İçinde barındırdıklarıyla oldukça zengin bir külliyata sahip kitaplığımızın, Edirne’mize, bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle başta Doç. Dr. Nurten Çetin hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Trakya Üniversitesi Balkan Kitaplığı’ndan yer alan, tamamı Balkan ülkelerine ait çeşitli konu ve başlıkları içeren kitapların konu dağılımları ve sayıları şu şekilde:
Bin 400 Adet Edebiyat ve Sözbilim (Retorik)
945 Adet Tarih ve Coğrafya
394 Adet Toplum ve İnsan Bilimleri
140 Adet Tez
160 Adet Dil ve Dil Bilimi
97 Adet Sanat
78 Adet Bibliyografya, Kütüphane, Ansiklopedi, Müzecilik, Gazetecilik ve Yazma biçiminde
59 Adet Felsefe ve Psikoloji
34 Adet Din ve Din Bilimleri
31 Adet Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler
9 Adet Doğa Bilimleri ve Matematik

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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