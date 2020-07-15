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Selimiye’de 15 Temmuz anısına ‘Birliğimiz daim olsun’ mahyası

İHA

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Türkİslam mimarisinin eşsiz eseri tarihi Selimiye Cami'ne, 15 Temmuz Şehitleri Anma; Demokrasi Ve Milli Birlik Günü kapsamında, 'Birliğimiz daim olsun' mahyası asıldı.

Selimiye’de 15 Temmuz anısına ‘Birliğimiz daim olsun’ mahyası

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Türkİslam mimarisinin eşsiz eseri tarihi Selimiye Cami’ne, 15 Temmuz Şehitleri Anma; Demokrasi Ve Milli Birlik Günü kapsamında, ‘Birliğimiz daim olsun’ mahyası asıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümde, Edirne’de tarihi Selimiye Cami’ne, ‘Birliğimiz daim olsun’ mahyası asıldı. Selimiye Cami’nde gün boyu okunan Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif akabinde Akşam Ezanının ardından mahya yandı. 2 büyük heybetli minaresi arasına, 15 Temmuz anısına ‘Birliğimiz daim olsun’ yazısı görseli, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan, Atatürk Anıtı önünde gece boyunca anma etkinlikleri il protokolü ve halkın katılımıyla devam etti.

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