Uzunköprü’de 15 Temmuz anma etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Programa Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye başkanı Özlem Becan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan anma etkinliğinde konuşma Kaymakam Erdoğan, “15 Temmuz 2016 ülkemiz tarihinin en karanlık en acı günlerini yaşadı. Darbe ile iç savaş ile açıktan dış müdahale ile yüzleştik. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. FETÖ mensubu vatan hainlerinin, 15 Temmuz günü anayasal düzenimize karşı başlattığı bu darbe girişimi, Türk milletinin gücü cesareti ve demokrasiye olan bağımlılığı karşısında etkisiz kalmıştır. 15 Temmuz gecesi şehit olan başta Ömer Halisdemir olmak üzere 251 şehidimizi ve ülke savunmasında bu zamana kadar hayatlarını feda etmiş rahmetle minnetle anıyor saygılar sunuyorum” dedi.

Program Kuranı Kerim tilaveti ve saygı nöbetiyle son buldu.

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