Edirne'de tarihi binalar leyleklerin yuvası oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Osmanlı döneminde yıllardır hastane olarak kullanılan tarihi yapıdan arta kalan sütunlar ile aynı dönemlerde koza fabrikası olarak kullanılan binanın çatısı leyleklerin yuvası oldu.

Kentteki tarihi binalar, göç yolunda üremek için mola veren leyleklere yuva oluyor. Her yıl baharın gelişiyle birlikte Afrika ülkelerinden göç ederek Edirne'ye üremek için 3 binden fazla leylek geliyor. Leylekler özelikle yüksek yerleri tercih ediyor. Edirne'de Osmanlı döneminde yapılan ve Balkan, Çanakkale gibi savaşlarda kullanılan tarihi hastaneden geriye kalan yapının duvarı ile Dilaverbey Mahallesi'nde şu an atıl durumda bulunan tarihi koza fabrikası çatısı da leyleklerin yuvası oldu. Leylekler burada yavrularını büyütüp, kış başlamadan göç ediyor. Leyleklerin Edirne'yi tercih etmelerinin en önemli nedeni ise Tunca ve Meriç Nehri olmak üzere çeltik, (pirinç) tarlaları olduğu belirtildi.

Edirne'de 1 milyon 200 bin dönüm çeltik ekili arazilerde kurbağa, yılan, balık ve tarla faresi gibi hayvanları avlayarak beslenen leylekler, kent merkezinin yanı sıra köylerde evlerin çatısı ile elektrik direkleri gibi yerlere yuva yaparak barınıyor.

MAHALLELİ LEYLEKLERDEN MEMNUN

Dilaverbey Mahallesi'nde oturan Hasan Pehlivan, leyleklerin her yıl tarihi koza fabrikası üzerine yuva yaptığını belirterek, "Leylekler mart ayının 30'nda geliyor. Ben bu mahalleye taşınalı 30 yıl oluyor ve her yıl leylekler bu tarihi bina üzerine yuva yapıyor. Burada camiye namaz kılmaya geldiğimizde gagalarıyla ses çıkartmaları çok hoşumuza gidiyor. Bu leylekler bizim leyleklerimiz ve burada olmaları çok hoşumuza gidiyor" dedi.

Leyleklerin mahallelerinde olmalarından çok mutlu olduklarını ve tarihi bina üzerinde anne leyleğin yavrularına çok iyi baktığını belirten Sedat Çelik, "Leylekler bahar mevsiminde buraya geliyorlar. Bunlar Edirne'ye sıcakların geldiğinin habercisi. Bu hayvanlar yılda bir kere yavru yapıyorlar. Sadece 2 yumurta yapıyor anne leylek. Leylekler yavrularına çok iyi bakarlar" dedi. Leylekleri yuvalarında sürekli izlediğini anlatan Çelik, "Ben onları yuvalarında izliyorum, böylesi olmaz diyorum. Avladığı avlarını yavrusunun ağzına getirip besliyor. Bir günde 5-6 defa yavrusunu beslediğini gördüm. Yuvada her zaman bir leylek kalıyor, anne leylek ava giderse erkek bekliyor. Nöbetleşerek avlanıyorlar. Leylekler özelikle balık, kurbağa yılan avlıyorlar. Çok sevimli hayvanlar mahallemizde olmalarından çok mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2020-07-16 08:14:06



