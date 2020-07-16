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Kızı için faydalandığı bebek SPA'sı ve masajı, mesleği oldu

DHA

Kızı için faydalandığı bebek SPA'sı ve masajı, mesleği oldu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kadın girişimci Gülçin Sarıtaş (28), gaz sancısı çeken 8 aylık kızı Eliz Eylül için çözüm aradığı sırada bebek SPA ve masajı hizmetinden yararlandı. Kızının sancılarının geçtiğini gören Sarıtaş, bu alanda eğitim alarak, 'bebek SPA ve masaj merkezi' açtı.
Keşan'da yaşayan Gülçin Sarıtaş, gaz sancısı nedeniyle huzursuz olan kızı Eliz Eylül için çözüm arayışına girdi. Sarıtaş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine küçük kızı için nedensiz ağlayan ve gaz sancısı çeken huzursuz bebeklere uygulanan bebek SPA (hidroterapi) ve masaj hizmetini denedi. Kızının sancılarının geçtiğini ve daha huzurlu olduğunu gören Gülçin Sarıtaş, gördüğü eğitim sonrası sertifika alarak, 'bebek SPA ve masaj merkezi' açtı. Boyunlarına takılan simitlerle jakuzili havuza bırakılan bebekler suda keyifli zaman geçirirken, havuz egzersizinin ardından yapılan masajla da rahatlıyor.
'BEBEKLERİMİZ VE AİLELERİ KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR'
Gülçin Sarıtaş, sektöre 8 aylık kızı Eliz Eylül'ün gaz sancılarına çözüm ararken girdiğini belirterek, "Sektöre girmeme küçük kızım vesile oldu. Kendisinin gaz sancıları vardı. Bu da zorlu bir süreçti. Bunun için de bir çözüm arayışına girdik. Tavsiye üzerine kızımı en yakın bebek SPA merkezine götürmeye karar verdik. Bebek SPA´sı ve masajın kızım için faydalı olduğunu gördük. Hem kızımla faydalı vakit geçirmek hem de aynı zamanda bir iş kurmak istedim. Eğitim sonrası sertifika alarak, merkezimizi açıp bu hizmeti vermeye başladım. Müşterilerimiz de hizmetten memnun. Bebeklerimiz ve aileleri keyifli vakit geçiriyor" dedi.
'FİZİKSEL, DUYGUSAL VE BİLİNÇSEL GELİŞİME FAYDA SAĞLIYOR'
SPA ve masajın bebeklerin gaz sancısını geçirmenin yanı sıra fiziksel, duygusal ve bilinçsel gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Sarıtaş, "Bu hizmet anne ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Bebeğe özgüven kazandırıyor. Ayrıca havuzda yapılan hidroterapide, floating dediğimiz hizmetimiz bebeklerin kas ve iskelet sistemindeki gelişimlerine destek oluyor. Böylece daha rahat yürümeye başlayabiliyorlar. Ayrıca uyku problemi yaşayan bebeklerimiz, SPA ve masaj sonrası daha rahat uykuya dalmaktadır. Öte yandan anne-bebek eğitimlerimiz kapsamında, emzirme, anne ve hamile yoga eğitimleri de vermekteyiz. Bebeklerimizin yanında annelerimizi de düşünüyor ve onlara yönelik eğitimler de veriyoruz" diye konuştu.
'SEANSLARDA TEK BEBEK VE AİLE KABULÜ YAPIYORUZ'
Gülçin Sarıtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkezde her seansta sadece 1 aile ve bebeğe hizmet verildiğini dile getirerek, "En hassas noktamız çocuklarımızdır. Koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerimizi aldık. Merkezimize galoş ve maske takılarak girilebiliyor. Her odamızda el dezenfektanları var. Havuzlardaki su ise boşaltılarak, yenilenmektedir. Her seans sonrası hem havuz hem de ortam dezenfekte edilmektedir.  Bebeklerimize tek kullanımlık havlu sunuyoruz. Seanslarda tek bebek ve aile kabulü yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-07-16 10:25:34

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