Trakya Üniversitesi, Covid19 salgını sürecinde öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamda tanıtılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020”ye katılarak uluslararası üniversite öğrenci adaylarıyla buluşacak.

2022 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, Trakya Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’den toplam 176 üniversite yer alacak.

Uluslararası üniversite olma hedefiyle, Balkanlar öncelikli olmak üzere, yurt dışından gelen öğrenci sayısını her yıl istikrarlı bir şekilde artıran Trakya Üniversitesi, 2022 Temmuz tarihlerinde “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020”de uluslararası öğrencilere seslenecek. 3 bin 50’si Balkan ülkelerinden olmak üzere, toplamda 64 farklı ülkeden 4 bin 400 uluslararası öğrencisi bulunan Trakya Üniversitesi, 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

YÖK tarafından düzenlenen ve www.virtualfairyok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek online fuar kapsamında öğrenciler, uluslararası öğrenci memnuniyeti sıralamasında Türkiye genelinde ikinci sırada yer alan Trakya Üniversitesi ve Edirne hakkında merak ettikleri sorulara yanıt bulma fırsatı yakalayacak.

Öğrenciler, fuar süresince geçekleştirilecek interaktif sunumlarla tercih etmek istedikleri fakülteler hakkında da ayrıntılı bilgi alabilecek. Fuar kapsamında Trakya Üniversitesi’nin standına https://virtualfairyok.gov.tr/stand/246 adresinden ulaşılabilecek.

