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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplulaştırma çalışmaları Edirne’de hızla devam ediyor

İHA

Toplulaştırma çalışmaları Edirne’de hızla devam ediyor

Edirne’de, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından toplulaştırma çalışmaları hızla devam ediyor.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılında Edirne ilinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Genel Müdür Kaya Yıldız, “Edirne ilinde arazi toplulaştırma yapılabilecek 4 milyon 402 bin 950 dekar alanın yüzde 23’lük kısmı olan bir milyon 22 bin 720 dekar alanda çalışmalar tamamlanmış, yüzde 64’lük kısma tekabül eden 2 milyon 813 bin 220 dekar alanda çalışmalar 8 proje ile halen devam etmektedir. DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve halen devam eden 8 adet AT ve TİGH Projesinin tamamlanması ile Edirne ilinin yüzde 87’sinde arazi toplulaştırma projeleri tamamlanmış olacaktır. Devam eden projeler kapsamında olan ve hızla devam eden Çakmak 2. Kısım AT ve TİGH Projesi dahilinde bulunan Meriç ilçesinde 23 yerleşim biriminden 16’sında AT ve TİGH tamamlanarak arazi maliklerine yeni tapuları verilmiş, 4 yerleşim biriminin geçici yer teslimleri yapılmış ve 2 yerleşim biriminin ise projeleri kadastro kontrolüne gönderilmiştir. Yerleşim birimlerinde toplam 498 kilometre yol yapılmış ve 287 kilometre tarla içi yol 341 bin 900 metreküp stabilize malzeme ile kaplanmıştır. Projenin yüzde 69’u tamamlanmış olup 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.
Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü faaliyet alanlarında olan Edirne ilinde 8 proje, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ise 1’er proje olmak üzere toplam 10 adet Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi ile toplam 202 yerleşim birimini kapsayan 3 milyon 925 bin 220 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları Trakya Bölgesi’nde hızla devam etmektedir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır.

Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırıyor
Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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