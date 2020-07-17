Gürsel Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsel Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Gürsel Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman MHP Edirne eski İl Başkanı Gürsel Şimşek, İpsala'da son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Edirne eski İl Başkanı, İYİ Parti kurucularından ve MHP 25'nci dönem Milletvekili adayı Dr. Gürsel Şimşek, 15 Temmuz Çarşamba günü Bodrum'daki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.
Evli ve iki çocuk babası Şimşek'in cenazesi,İpsala'da, aileye ait çiftlikte çok sayıda seveni tarafından karşılandı. Burada düzenlenen öğle namazının ardından Işıklar Mezarlığında toprağa verilen Şimşek'i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Gürsel Şimşek kimdir?
Dr. Gürsel Şimşek, 27 Haziran 1960 yılında dünyaya geldi İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1985 Eylül ayında tıp doktoru olarak mezun oldu.
Aynı yıl kasım ayında Edirne’de mesleğini icra etmeye başladı. Mesleğini 2010 yılında emekli olana kadar devam ettirdi. 1987 – 1989 yılları arasında askerlik görevini sağlık şube müdürü olarak yaptı. 1990 yılından itibaren Edirne bölgesinin sosyoekonomik yapısı itibari ile çeltik (pirinç) üretimine ilgi duyarak üretime başladı. 1993 yılından 2007 yılına kadar Trakya Çeltik Üreticileri Derneği Başkanlığı görevini 14 yıl boyunca üstlendi.
Haziran 2000 yılında MHP İpsala ilçe Başkanlığı’na seçildi. 57. Hükümet dönemi boyunca çeltik tarımı başta olmak üzere tarım hakkında sık sık hazırladığı raporlarla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın politikalarının yönlendirilmesinde ışık tuttu. 2002 yılındaki 22. dönem genel seçimlerinde 4. sıradan, 2007 yılındaki 23. dönem genel seçimlerinde 2. sıradan ve 2011 yılındaki 24. genel seçimlerinde 2. sıradan milletvekili adayı oldu.
2009 yılında MHP İl Başkanlığı’na seçildi, 2010 yılının sonunda milletvekili adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.
17 Şubat 2013 yılında Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yeniden MHP Edirne İl Başkanlığı’na atandı. 30 Mart yerel seçimlerinde Edirne’de MHP’nin tarihinin en yüksek oy oranına ulaşmasında büyük rol oynadı.
10 Şubat tarihinde 25. dönem genel seçimleri için il başkanlığından ayrıldı Gürsel Şimşek, evli ve iki çocuk sahibidir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de kuraklık endişesi Nehirlerde kum adacıkları oluştu
YEREL HABERLER Edirne’de kuraklık endişesi Nehirlerde kum adacıkları ...
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, TÜBİTAK’ın Covid-19 aşı çalışmaları ekibinde
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. ...
Toplulaştırma çalışmaları Edirne’de hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Toplulaştırma çalışmaları Edirne’de hızla devam ...
Trakya'da en tatlı hasat başladı Covid-19 arı ürünlerine talebi artırdı Bal üreticisi rekolteden memnun
YEREL HABERLER Trakya'da en tatlı hasat başladı Covid-19 arı ...
Edirne'de taksilerde maske denetimi
YEREL HABERLER Edirne'de taksilerde maske denetimi
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Fatma Aksal seçildi  
YEREL HABERLER TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ...
Edirne´de belediye bahçesinde 'koronavirüs' önlemli ilk nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Edirne´de belediye bahçesinde 'koronavirüs' önlemli ...
Kızını icra memurlarıyla alan doktor babadan hemşire anneye: Olayı dramatikleştirmiştir
YEREL HABERLER Kızını icra memurlarıyla alan doktor babadan hemşire ...
Trakya Üniversitesi, “Study In Turkey Yök Sanal Fuarı 2020”de uluslararası öğrencilerle buluşacak
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, “Study In Turkey Yök Sanal Fuarı ...
Edirne’de silah kaçakçıları kıskıvrak yakalandı Eş zamanlı operasyonlarda adreslerden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Edirne’de silah kaçakçıları kıskıvrak yakalandı Eş ...
Kızı için faydalandığı bebek SPA'sı ve masajı, mesleği oldu
YEREL HABERLER Kızı için faydalandığı bebek SPA'sı ve masajı, ...
Edirne'de tarihi binalar leyleklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi binalar leyleklerin yuvası oldu
Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı
YEREL HABERLER Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ...
15 Temmuz, darbe şehitleri Eskişehir´de anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz, darbe şehitleri Eskişehir´de anıldı
Uzunköprü’de 15 Temmuz anma etkinliği
YEREL HABERLER Uzunköprü’de 15 Temmuz anma etkinliği
Selimiye’de 15 Temmuz anısına ‘Birliğimiz daim olsun’ mahyası
YEREL HABERLER Selimiye’de 15 Temmuz anısına ‘Birliğimiz daim olsun’ ...
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Edirne’de de yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Edirne’de de ...
Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği park açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği ...
Saros’da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı Köylüler, bölgedeki yangınlardan dolayı tedirgin
YEREL HABERLER Saros’da ormanlık alandaki yangın kontrol altına ...
AK Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı (2)
YEREL HABERLER AK Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya ...
Edirne’de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na dikilen fidanların bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na ...
Ak Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı
YEREL HABERLER Ak Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya ...
Saros Körfezinde orman yangını
YEREL HABERLER Saros Körfezinde orman yangını
Selimiye’de dualar, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için edildi
YEREL HABERLER Selimiye’de dualar, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X