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Sağlık çalışanlarına denizin altında açtıkları pankartla destek verdiler

DHA

Sağlık çalışanlarına denizin altında açtıkları pankartla destek verdiler


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Saros Körfezi'nin mavi sularına dalıp, açtıkları pankartla, salgın döneminde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Ulusal günlerde milli ve manevi değerleri, suyun altında unutulan zenginlikleri hatırlatmak ve toplumsal farkındalığı harekete geçirmek için gönüllü dalgıçlardan kurulan Derinlere Saygı Dalış topluluğu, Mavi Ege Dalış Merkezi'nin desteğiyle Saros Körfezi'nin İbrice Limanı'nda bir araya geldi. Topluluk, koronavirüsle mücadelede, canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için dalış yaptı. Grup, 'Tüm Sağlık Çalışanlarına Müteşekkiriz' yazılı pankartla 8 metre derinliğe daldı. Koronavirüs hastalığını yenen aile hekimi Dr. Ahmet Ayhan ile göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nihal Kasapçopu'nun da yer aldığı 12 kişilik dalış ekibi, denizin altında, pankartın yanı sıra Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu ve Türk bayrağı açtı.
Dr. Ahmet Ayhan, "Bu hastalığı yenen bir doktor olarak sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine şahit oldum. İyileştiğim anda görevime dönerek arkadaşlarıma yardım ettim. Bu dalış ile mesleğimizin ne kadar onurlu ve saygın olduğuna bir kez daha şahit olduk" dedi.
Dr. Nihal Kasapçopur ise, "Bu dalış, bir kez daha meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarıyla gurur duymamı sağladı. Dalgıçların duyarlılığı ile hazırlanan bu pankart bizler için en anlamlı teşekkürlerden biri oldu. Doğanın derin sessizliğinde bile hatırlanmak güzel" diye konuştu. 
'ONLAR BU SÜRECİN GERÇEK KAHRAMANI'
250 üyesi bulunan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu'nun başkanı kaptan Metin Karadağ, "Üstlendiğimiz misyon ve vizyon arasında, parçası olduğumuz toplumun içinden geçtiği olaylar hakkında farkındalık yaratacak etkinlikler yapmak var. Tüm dünyayı, hatta tüm insanlığı ilgilendiren Covid-19, tüm sosyal alışkanlıkları değiştirirken, sağlık çalışanlarının insanlığın devamı için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Salgına karşı verilen savaşın en önünde kendi sağlıklarını hatta hayatlarını tehlikeye atan, ailelerine haftalarca kavuşamayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak bu savaşta hayatı pahasına bizleri koruyan sağlık çalışanlarımıza en iyi bildiğimiz yoldan teşekkür etmek için daldık. İki doktor arkadaşımızda bizimle derinlere indi. Biliyoruz ki, sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü onlar bu sürecin gerçek kahramanı. Bu hastalıktan insanlığı korumak için kendi hayatlarını feda eden tüm sağlık çalışanlarını minnetle anıyor, şükranlarımız sunuyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-07-18 15:05:27

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