Dini nikahlı hamile eşini döven şüpheli gözaltına alındı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dini nikahlı hamile eşi S.O.'ya şiddet uygulayan S.O., gözaltına alındı.
Olay, Yeni Mescit Mahallesi Gökmen Sokak'ta meydana geldi. S.O., 2 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile eşi S.O.'yu dövüp, yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.O., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. S.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Hastanede tedavisi süren S.O.'nun S.O.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-07-18 15:14:35
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