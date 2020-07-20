Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı, sürücü kaçtı



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde hızla giden otomobil, 2 yaya ve bir otomobile çarptı. Şiddetli çarpmayla ağır yaralanan 2 kişi hastaneye götürülürken, polis otomobiliyle birlikte olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, hızla giderken sokak üzerinde yürüyen 2 yaya ile ardından bir otomobile çarptı. Yayalara çarpan sürücü otomobiliyle olay yerinden hızla kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve durumu ağır olduğu belirtilen yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Polis, olay yerinde geniş kapsamlı inceleme yaparak, kaçan sürücüyü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-07-20 17:33:05



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