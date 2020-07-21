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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva

DHA

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNELİ esnaf Bahri Dinar ve Arif Meriç, İstanbul´da 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde, Cuma günü kılınacak ilk namaz sonrası, Edirne´nin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını dağıtmak için Diyanet İşleri Başkanlığı´na çağrıda bulundu. Arif Meriç, "Biz Edirneli esnaf olarak, Fatih Sultan Mehmet Han´ın Edirne´de yediği şifalı helvası olan 1453 kilo deva-i misk helvasını Ayasofya´da dağıtmak istiyoruz. Biz de Edirneli hemşerimiz olan Fatih´in bu zaferini orada tatlandırmak istiyoruz dedi.
İstanbul´da, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz´da ibadete açılacak Ayasofya Camii için büyük gün beklenirken, cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet´in doğduğu şehir olan Edirneli esnaf, hazırlık yapmaya başladı. Edirne´nin incisi Selimiye Camii önünde bulunan Fatih Sultan Mehmet heykeli önünde toplanan esnaf Arif Meriç ve Bahri Dinar, kentin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını, Cuma günü kılınacak ilk namazda Ayasofya önünde dağıtmak için çağrıda bulundu. İstanbul´un fethinin Edirne´den başladığını belirten esnaf, şehrin tarihi lezzetinin de tarihi günde Ayasofya´da dağıtılmasının önemine vurgu yaptı.
'AYASOFYA´DA 1453 KİLO HELVA DAĞITMAK İSTİYORUZ'
Edirneli esnaf Bahri Dinar, Ayasofya´nın yeniden ibadete açılacak olmasından dolayı hem sevinçli hem de gururlu olduklarını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı´na, Cuma günü Ayasofya´da kılınacak namaz çıkışı, Edirne´nin tarihi lezzeti deva-i misk helvasını dağıtmak için çağrıda bulunan Dinar, "Bu vesile ile biz Edirneli esnaflar da burada doğmuş, burada büyümüş, İstanbul´un fethine buradan hareket etmiş, Cihan Padişahı, Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han´ın, İstanbul´u fethedip Ayasofya Camii´ni bizlere armağan eden Edirneli Mehmet´in şehrinden yola çıkıp o ilk gün, ilk heyecanda, ilk namazda, Cuma dağılımında cemaate, Edirne´nin tatlarından deva-i misk helvası dağıtmak istiyoruz. Bu vesile ile buraya toplandık, paketlemelerini yapacağız. Rakam 1453 kilo. Yani Fatih´in İstanbul´u fethi. Biz paketlemeye başladık. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, eğer orada fiziki şartlar sağlanıp da bizi davet ederlerse çok sevineceğiz" diye konuştu.
'FATİH´İN ZAFERİNİ TATLANDIRMAK İSTİYORUZ'
Cuma günü dünya tarihinin büyük bir açılışa sahne olacağını söyleyen Arif Meriç ise, "Dünya tarihinde yine müthiş bir hakikat yaşanıyor. Dünya tarihi yeniden büyük bir açılışa sahne olacak. Biz Edirneli olarak, 1453 kilo Fatih Sultan Mehmet Han´ın Edirne´de yediği şifalı helvası olan deva-i misk helvasını Ayasofya´da dağıtmak istiyoruz. Biz de Edirneli hemşerimiz olan Fatih´in bu zaferini orada tatlandırmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2020-07-21 14:53:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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