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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti İstanbullular soluğu Edirne’de aldı

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Edirne'nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından yüzlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu Edirne'de aldı.

Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti İstanbullular soluğu Edirne’de aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Edirne’nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından yüzlerce İstanbullu sabahın ilk saatlerinden itibaren soluğu Edirne’de aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan yüzlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne’ye akın etti.

Aylar sonra ziyaretçi akını
"Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne’de aylar sonra ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, vatandaşlar Edirne gastronomisine özgü yemekleri yiyorlar ardından Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin kültürel alanlarıyla birlikte tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Bazı vatandaşlar tarihi Selimiye Camisi'nin gölgesinde oturdu, bazı vatandaşlar ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.

İstanbul’un kalabalığından kaçtık
Edirne’de korona virüs vakasının olmamasının cezp edici olduğunu söyleyen ve İstanbul’dan Edirne’ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul’un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.

Gelmemizde vaka olmaması etkili oldu
Yine İstanbul’dan gelen başka bir aile ise Edirne’de vaka olmamasının gelmelerinde etkili olduğunu vurgulayarak, Edirne’de kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

Büyükşehirlerden küçük illere kaçtık
İzmir’den geldiğini söyleyen bir çift ise, İzmir’de çoğunlukla kurallara uyulmadığını öne sürerek, adeta kaçtıklarını ve Edirne’de herkesin maskeyle gezdiğini görünce duygulandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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