Edirneli kadınlar, Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etti



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de Kadın Platformu üyeleri Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmesini protesto etti.

Edirne'nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde toplanan Kadın Platformu üyeleri, Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmesini protesto etti. Kadınlar, Gültekin'in fotoğrafı ile 'Sessiz kalmayacağız' yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan Yaren Şenkal, "İstanbul Sözleşmesi'ne dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Pınar'ları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'dir, uygulayacaksınız. Pınar Gültekin için ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

'SADECE YAŞAM HAKKI İSTİYORUZ'

Protestoya katılan Edirne Kadın Platformu üyelerinden Hülya Bodur, "Yetkililerden sadece yaşam hakkı istiyoruz. Bu katliamları durduramıyoruz. Bu yaşanan bir vahşet. Bunu kelimelerle anlatamazsınız. Bu ölüm ötesi bir şey, bu vahşet" dedi. Nilay Solak da "Biz kadınlar olarak sokağa çıkarken korkmak istemiyoruz. Biz de sokağa özgürce çıkıp dolaşmak istiyoruz" dedi. İrem Kahveci ise, İstanbul sözleşmesinin uygulanmasını istediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2020-07-21 20:39:46



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