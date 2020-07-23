Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi

DHA

Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kurban Bayramı öncesi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan 'Kurban kesim elemanı' eğitimine katılan acemi kasaplara, yaralanmaların önüne geçmek için bıçak kullanma, dini usule ve hijyen kurallarına uygun kurban kesmek için uygulamalı eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan 35 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Kurban kesim elemanlığı' sertifikası almaya hak kazandı.
Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, dini vecibelere ve hijyen kurallarına uyarak, acemi kasapların önüne geçilmesi amacıyla geçen hafta başlayan 20 saatlik 'Kurban kesim elemanı' eğitimi, uygulamalı kurban kesimiyle son buldu. 35 kursiyer, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin ardından Edirne Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan kesme tesislerinde, usta kasaplar tarafından uygulamalı kurban kesme eğitimi verildi. Kasaplara burada bıçak nasıl tutulur, yaralanmamak için nelere dikkat edilir, kurban nasıl kesilir gibi teknik eğitim uygulamalı anlatıldı. Büyükbaş hayvanların kesildiği mezbahada hijyen kuralları da hatırlatılarak kurbanların, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve hijyen kuralları da aktarıldı. 
'ACEMİ KASAP OLMAYACAKLAR'
Edirne Halk Eğitim Müdürü İlhan Dinç, verilen eğitimle kasapların yaralanmalarını önleyip acemi kasaplıktan kurtulacaklarını belirterek, "Bugün, kurban kesim elemanı eğitiminin son günüydü ve burada uygulamalı kurban kesimi yapıldı. Uygulama eğitiminde hayvan nasıl yere yatırılacak, bıçak nasıl tutulacak ve iş güvenliği hakkında kursiyerlere eğitim verildi. Aynı zamanda canlı kurban hayvanın kesim işlemi gerçekleştirildi. Kursiyerlerimiz de burada kurban kesimini görmüş oldular. Ayrıca kursiyerlerimizin aldığı eğitim ile kurban kesim sırasında yaralanmaların da önüne geçilecek. Bıçak tutmanın nasıl olacağı kursiyerlerimize gösterildi, uygulamalı olarak. Bu eğitimin ardından yaralanmaların da en aza indirileceğini düşünüyorum. Bu eğitime katılıp başarı gösteren kursiyerlerimize önümüzdeki günlerde 'Kurban kesme elemanı' belgesi verilecek. Bu belgeyi alanlar Edirne Valiliği tarafından gösterilen kurban kesim alanlarında kursiyerlerimiz kurbanlarını kesebilecekler. Kursiyerlere verdiğimiz bu eğitimle inşallah kentte artık acemi kasap olmayacak" dedi.
'HAYVANLARIN KESİLMESİNİ UYGULAMAYI ANLATTIK' 
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği Hayvan Sağlık Şubesi'nde görevli veteriner Berat Çubuklu, kursiyerlere hayvan kesimini uygulamalı anlattıklarını söyledi. Çubuklu, "Halk Eğitim Merkezi'nin belirlediği, kasaplık eğitimi kapsamında hijyen ve kesim esnasında hekimlik anlamında karşılaşacakları sorunlar ve alınacak önlemleri anlatıyoruz. Hayvanların kesilmesi anında uygulamayı anlattık. Kesim esnasında yaralanmaları önlemek amacıyla burada ne anlamda tedbirler alınması gerektiği kasaplara anlatıldı. Kesim esnasında maalesef bilgi eksikliği ya da hayvanın tepmesinden dolayı yaralanmalar oluyor. Bu konu kendilerine güzel olarak anlatıldı. Ben genel olarak kasap kursiyer arkadaşlara iyi bir şekilde eğitim verildiğini düşünüyorum. Özelikle kursiyerlere koronavirüs tedbirleri kapsamında salgına karşı sosyal mesafe ile alacakları önlemleri öğrettik" diye konuştu. 
'NORMAL BIÇAKLA KURBAN KESİMİ YAPAMAYIZ'
Kursiyerlere uygulamalı kurban kesimini anlatan usta kasaplardan Özkan Kelemer, acemi kasap olmamak evde kullanılan ekmek bıçağı ile kurban kesimi yapılmaması gerektiğini söyledi. Acemi kasaplığın önüne geçilmesi için tecrübenin şart olduğuna vurgu yapan Kelemer, "Hayvanın düzgün şekilde bağlı olması, elinde bıçağı sıkı tutması bir yandan da hayvanın güzel bir şekilde kesilmesini burada arkadaşlara gösterdik. Acemi kasap olmamak için tecrübe şart. Hayvanın özelikle kafasını çok sıkı tutmanız gerekiyor ve kendinizi garantiye almanız gerekiyor. Özelikle evde kullandığımız normal bıçaklarla kurban kesimini yapamayız. Bıçakçıdan kurban kesim bıçağı alarak kesim yapılması gerekir. Bu uygulamalar yapıldıktan sonra acemi kasap olmayacağını düşünüyorum" dedi.
Kursa katılan ve sertifika almaya hak kazanan kasaplar hijyenden bıçak kullanmaya kadar kursta her şeyi öğrendiklerini ve aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyledi. Kursiyerlerden Alamettin Şeker, "Eğitim çok güzel geçti. Kurban keserken uymamız gereken hijyen kurallarını öğrendik. Kurban keserken dikkat etmememiz gerekenler ve bıçak tutumu da gösterildi. Bizim için verimli oldu. Aldığımız eğitimle kurallara uyduğumuzda yaralanmaların önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Bilmediklerimizde burada görmüş olduk" dedi.
Kursiyerlerden Remzi Enginar ise, "Burada aldığımız eğitim çok iyi bir eğitim oldu. Hayvan keserken nasıl bıçak kullanmamız gerektiğini gördük. Yaralanmamak adına. Bu eğitimi aldıktan sonra hayvan kesmeyi daha düzgün yapacağımızı düşünüyorum. Aldığımız eğitim ile birlikte alışkanlıklarımızdan vazgeçerek bize öğretilenleri uygulayıp kesim yapmaya çalışacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU
2020-07-23 09:50:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten çarparak ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten ...
Yola çıkan başıboş tay, trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Yola çıkan başıboş tay, trafiği birbirine kattı
Otomobili ile motosikletine çarptığı husumetlisinin ölümüne yol açtı
YEREL HABERLER Otomobili ile motosikletine çarptığı husumetlisinin ...
Trakya Üniversitesi’nden önemli bir adım daha
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nden önemli bir adım daha
Öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı
YEREL HABERLER Öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile ...
Trakya Üniversitesi 38. yaşını kutladı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi 38. yaşını kutladı
Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen Romanlar, göçebe hayatı yaşıyor
YEREL HABERLER Edirne'de meslekleri teknolojiye yenik düşen ...
Edirneli kadınlar, Pınar Gültekin'in katledilmesini protesto etti
YEREL HABERLER Edirneli kadınlar, Pınar Gültekin'in katledilmesini ...
Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yağıyor “Kadın cinayetleri normalimiz oldu, öldürülmek istemiyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yağıyor “Kadın ...
Bekçilerin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Bekçilerin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı ...
Belediye başkanından, Pınar Gültekin cinayetine tepki: Siz hayvan bile olamazsınız
YEREL HABERLER Belediye başkanından, Pınar Gültekin cinayetine ...
Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın etti İstanbullular soluğu Edirne’de aldı
YEREL HABERLER Bakan Koca açıkladı, İstanbullular akın ...
Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya açılışına 1453 kilo helva
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirden, Ayasofya ...
Türkî-i Basît Şairi Edirneli Nazmî üzerine hazırlanmış 9 ciltlik eser Trakya Üniversitesi yayınlarından çıktı
YEREL HABERLER Türkî-i Basît Şairi Edirneli Nazmî üzerine ...
ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 1. Modülü tamamlandı
YEREL HABERLER ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 1. Modülü ...
TAR-DER Başkan Yarımcısı Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
YEREL HABERLER TAR-DER Başkan Yarımcısı Açar: Anız yakmakla toprağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X