Ünü Edirne’nin sınırlarını aşan meşhur tava ciğerinin yanında ikram edilen, ‘Karaağaç biberi’ olarak da anılan yağda kızartılmış kurutulmuş acı biberleri çekirdek gibi yiyen Süleyman Işık (51) görenleri hayrete düşürüyor.

Edirne Küçük Ev Işıklar Restoranda çalışan Süleyman Işık (51) isimli bir vatandaş, acı biber yeme sevgisi ve iştahı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Edirne’de düzenlenen Tava Ciğer Festivallerinde yapılan acı biber yeme yarışmalarında da birincilikleri olan Işık, “Mideme de hiç dokunmuyor. Çerez gibi biber yiyorum, yedikçe yiyesim geliyor” dedi.

İşletme sahibi Cevat Işık da Edirne’nin meşhur tava ciğerinin yanındaki baş garnitürü olan Karaağaç biberinin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Tava ciğer yanında servis ettiğimiz bu biberler gerçekten acı. Süleyman ağabeyimiz de çok seviyor, her gün 80100 tane yiyor” dedi.

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