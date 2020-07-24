Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde oluşturulan konsorsiyumdan bir ilk

Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün ortaklığıyla oluşturulan konsorsiyumun Türkiye Ulusal Ajansına sunduğu “Erasmus+ Türkçe’nin Öğretimi” projesi kabul edildi.

Koordinatörlüğünü Trakya Üniversitesinin üstlendiği “Erasmus+ Türkçe’nin Öğretimi” projesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Dört yıl önce başlanan konsorsiyum oluşturma çalışmalarında kısa sürede Türkiye’nin en iddialı kurumlarından biri haline gelen Trakya Üniversitesi, hâlihazırdaki konsorsiyumlarına bir yenisini daha ekledi. İlk olarak 2016 yılında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu önderliğinde Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz koordinatörlüğünde başlatılan konsorsiyum çalışmalarında büyük gelişme kaydeden Trakya Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez Türkçe'nin öğretilmesi amacıyla oluşturulan bir konsorsiyumda yer alarak koordinatörlük görevi üstlendi. Bu başarısıyla yeni bir ilke imza atan Trakya Üniversitesi, 20162020 yılları arasında oluşturduğu konsorsiyumların sayısını da 5’e yükseltmiş oldu. Daha önce mühendislik, tıp ve turizm alanlarında konsorsiyum ortaklıkları ve koordinatörlük görevleri bulunan Trakya Üniversitesi, bu projeyle diğer branşlarda edindiği deneyimleri dil alanıyla da zenginleştirecek.

Türkçe'nin öğretilmesi amacıyla oluşturulan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan proje ile öğrencilerin profesyonel iş yaşamına hazırlanması, ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilebilirliğine katkı sunması beklendiği gibi yabancı dil, karşılıklı iletişim, kişisel gelişim ve kültürler arası öğrenme gibi konularda ise uluslararası deneyim kazanması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi adına konsorsiyumun koordinatörlüğünü üstlenen Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversiteler arası iş birliğinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, “Türkiye’nin ve Balkanlar'ın en aktif üniversite birliklerinin kurucusu olan Trakya Üniversitesi, üniversiteler arasındaki koordinasyon ve iş birlikleri tecrübesini özel alanlarda da gösteriyor. Daha önce tıp, mühendislik ve turizm alanlarındaki konsorsiyumlarımız yüksek verimlilikle devam ediyor. Türkiye’de en fazla Balkanlı öğrenciye eğitim veren ve 4 bini aşkın uluslararası öğrencisi ile Türkçe'nin öğretilmesinde bilgi ve birikim sahibi Trakya Üniversitesi, Türkiye’de bu alanda uzman üniversitelerle iş birliği geliştirerek eğitim çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. Birlikten kuvvet doğar ilkesi ile hareket ederek Türk üniversiteleri ile farklı alanlarda iş birliği geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplam 24 ay devam edecek proje, üniversitelerin Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı programında öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.

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