Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor

Temel hedefi Edirne ve Türkiye’nin ARGE ve inovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmek olan ve Edirneli sanayici, girişimci ve inovatif gençlere yatırım, danışmanlık ile mentorluk hizmetleri sunan Trakya Teknopark, yeni katılımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

2016 yılında bünyesinde yaklaşık 30 şirket ve 80 çalışanı barındıran Trakya Teknopark, bugün şirket sayısını 60’a, istihdam sayısını ise 227’ye yükseltme başarısını gösterdi. Tarihindeki en yüksek şirket rakamlarına ulaşan Trakya Teknopark A.Ş.’nin bünyesine son katılan şirketler ise Güröz, Octovan, Boer, Codenet, ALKİ ArGe, Delonda, Trend, Daimon, Babajoy gibi önemli firmalar oldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesinde önemli rol oynayan Trakya Üniversitesi ile yerli ve milli üretim seferberliğine her geçen gün yeni katkılar hazırlayan Trakya Teknopark’ın büyük bir uyum içinde başarı ile çalıştığını ifade ederek, Trakya Teknopark’ta farklı sektörlere ait çok sayıda firma yer aldığını belirtti. Üniversitelerinin hem araştırma hem de sanayi ile iş birliği yetkinliği bakımından öne çıkan üniversitelerden biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tabakoğlu, “Teknoparkımızın akademisyenlere ve öğrencilere erişebilme imkânı, Üniversitemizin şirketlere sağladığı en önemli avantajlardan biri olarak dikkat çekiyor. Şirketlerin birbirleriyle etkileşimini artırma ve iş birliği zemini hazırlama doğrultusunda hem şirketlere hem de çalışanlarına ilham verici bir atmosfer sunmayı hedefliyoruz. Teknoparklardan başarı öykülerinin çıkması ve bunların girişimcilerle paylaşılması da bizler içim önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu bağlamda, teknopark bünyesine dâhil olan yeni firmalara başarılar diliyorum. Trakya Üniversitesi olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Bayrağı kısa bir süre önce devralmış olmasına rağmen bu başarılı tabloda önemli bir payı olan Trakya Teknopark Genel Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve değerli ekibini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Trakya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ise, ArGe ve inovasyon odaklı çalışmalarını Trakya Üniversitesinin desteğiyle sürdürdüklerini ve bölgesel anlamda katma değeri yüksek hizmet ve ürün çıktısına sahip Trakya Teknopark’ın her geçen gün yoluna büyüyerek devam ettiğini ifade etti. İleri teknolojiyi kullanan girişimcilerin ve firmaların inovatif faaliyetlerini geliştirecekleri organizasyon şemasını oluşturarak, üniversite ve sanayi iş birliğini etkin ve sürdürülebilir hale getirme misyonuyla Trakya Üniversitesinin akademik birikiminden de faydalandıklarını kaydeden Özdemir, bölgesel anlamda istihdama büyük katkı sunduklarını ve Trakya Teknopark ailesine katılan 9 yeni şirketle çalışan sayısının 227’ye yükseldiğini ifade etti. Özdemir, “Aramıza katılan yeni şirketlerimize hoş geldiniz diyor ve bundan sonra gerçekleştirecekleri çalışmalar için şimdiden başarılar diliyoruz. Çalışmalarımızda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite yönetimimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

