Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı açılış toplantısı yapıldı

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı (Biolearn) açılış toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gala Gölü ve Meriç Deltası Sulak Alanı’nda kirlilik türleri, miktarları, bölgedeki kirliliğin önlenmesi ve azaltılması hususunda paydaş kurumlarla toplantı gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.