Edirne´de orman yangını(3)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Edirne´nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan sürdürülüyor. Bir bölümü kontrol altına alınan yangında ekiplerin müdahalesi havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Doğanca köyüne yaklaşan yangına köylüler de itfaiye ekiplerine destek vererek söndürme çalışmalarına katılıyor. Bazı köylülerin elleriyle toprak atarak alevleri söndürmeye çalıştıkları görüldü.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyorDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU
2020-07-24 22:31:36
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