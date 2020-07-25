Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

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Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu mevkiinde orman yangını meydana geldi.



Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.



Bölgeye gece geç saatlere kadar orman yangın araçlarının takviyesi sürdü.



Yangının gece geç saatlerde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sabaha kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.



Yangının çıkış nedeni bilinmezken sabah saatlerinde helikopter ve uçakların da soğutma çalışmalarına katılacağı bildirildi.

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