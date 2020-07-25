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Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

İHA

Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu mevkiinde orman yangını meydana geldi.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.

Bölgeye gece geç saatlere kadar orman yangın araçlarının takviyesi sürdü.

Yangının gece geç saatlerde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sabaha kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken sabah saatlerinde helikopter ve uçakların da soğutma çalışmalarına katılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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