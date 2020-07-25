Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı

DHA

Kurban pazarında burma boynuzlu keçiye talep arttı


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurban pazarında, bayram hareketliliği arttı. Büyükbaş hayvanların fiyatını pahalı bulan alıcılar, hem fiyatı uygun hem de eti daha lezzetli ve sağlıklı olan burma boynuzlu keçiye yöneldi.
Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında hareketlilik sürüyor. Pazara gelenlerin araçları, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek, içeri alındı. Üretici ve alıcılar, maske takarak alışveriş yaparken, pazarın farklı noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Gelenler, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Pazarda, tokalaşarak pazarlık yapılmasına ise izin verilmedi.
Pazardaki küçükbaş kurbanlıklar, bin ila 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bekliyor. Kurban almak için gelen alıcılar, en çok burma boynuzlu keçiyi tercih ediyor. Hareketliliğin arife günü daha çok artması beklenirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi.
'HERKES BUGÜNÜ BEKLİYORDU'
Üretici Ercan Gürgen, küçükbaşa talebin yoğun olduğunu belirterek, "Pazarda kuzu, keçi ve burmaya ilgi büyük. Genelde küçükbaş gidiyor. Bin 300 TL'den, 2 bin TL'ye kadar hayvan var. Herkes bugünü bekliyordu. Üretici malını getirdi. İnşallah olacak. Mal pek yok. Hafta içi kesmeye hayvan bulamıyoruz. Ama kurban oluğu için hareketlilik var" dedi.
'BURMANIN YAĞI AZ, ETİ LEZZETLİ'
Hüseyin Tanık da Kurban Bayramı öncesi işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Küçükbaş daha çok tercih ediliyor. Büyükbaş daha masraflı oluyor. Burma, kuzu, koyuna talep oldukça iyi. Burma boynuzlu keçiler yaşına ve kilosuna göre bin ila 2 bin lira arasında değişiyor. Burmanın eti güzel. Bizdekiler koyun burması. Burmanın yağı az, eti lezzetli. Bu hayvanlarda fazla yağ olmuyor" diye konuştu.
'İNSANLAR DAHA DA UYGUN FİYATLARA KURBAN ARIYOR'
Bülent Yeşilırmak ise pazarda herkesin bütçesine göre kurbanlık olduğunu dile getirerek, "Fiyatlar bin 400 TL'den 2 bin 400 TL'ye kadar gidiyor. Ama insanlar daha da uygun fiyatlara kurban arıyor. Adam emekli maaşını alıyor, ona göre mal arıyor. Burma boynuzlu keçiye ilgi var. Özellikle yaz dolayısıyla insanlar tercih ediyor. Çünkü eti daha lezzetli ve yağlı değil. Kuzu eti biraz daha yağlı oluyor. Keçi eti hafif. Küçük hayvana daha ilgi var. Evinin bahçesinde kesenler oluyor. Bu nedenle de küçükbaş hayvan tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
'ÖZELLİKLE BURMA VE TRAKYA KIVIRCIK KOYUNUNA TALEP VAR'
Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner Fatih Okur, Kurban Bayramı´na sayılı günler kala pazara olan talebin arttığını belirterek, "Vatandaşlar özellikle burma ve Trakya kıvırcık koyununa talep gösteriyor. İnşallah kurbana kadar tüm üreticiler elindeki malı satar. Keşan canlı hayvan pazarı civar il ve ilçeler ile İstanbul'dan gelenlerle tercih edilen bir pazar. Küçükbaş hayvanlar Keşan için bir marka oldu. Özellikle İstanbul pazarında kasapların tercihi oldu. Bizde kurum olarak buna katkı sağlamayı sürdürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-07-25 11:36:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'deki orman yangını 9 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Edirne'deki orman yangını 9 saatte söndürüldü
Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Edirne'deki orman yangını tamamen kontrol altına ...
Edirne´de orman yangını(3)
YEREL HABERLER Edirne´de orman yangını(3)
Edirne’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Edirne’deki orman yangını kontrol altına alındı
Korkutan orman yangını hakkında açıklama Rüzgar alevlerin köye gelmesini engelliyor
YEREL HABERLER Korkutan orman yangını hakkında açıklama Rüzgar ...
Edirne'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Edirne'de orman yangını (2)
Edirne'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de orman yangını/ Ek fotoğraflar
Edirne’de orman yangını
YEREL HABERLER Edirne’de orman yangını
Edirne'de orman yangını
YEREL HABERLER Edirne'de orman yangını
Edirne’de komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Edirne’de komşusunun silahlı saldırısına uğrayan ...
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı açılış toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı ...
Trakya Üniversitesi "Study In Turkey Yök Sanal Fuarı"na katıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi "Study In Turkey Yök Sanal ...
Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor
Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde oluşturulan konsorsiyumdan bir ilk
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde oluşturulan ...
Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti
Tava ciğer biberlerini çekirdek gibi yiyor Biber yemeyi çok seven Süleyman Işık: “Acıyı sürekli yiyorum, canım çekiyor”
YEREL HABERLER Tava ciğer biberlerini çekirdek gibi yiyor Biber ...
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor
Diplomanız, mesleğiniz olacak
YEREL HABERLER Diplomanız, mesleğiniz olacak
Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim eğitimi
YEREL HABERLER Edirne'de 'acemi kasaplara' uygulamalı kurban kesim ...
Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten çarparak ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X