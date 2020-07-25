Edirne’de can pazarı O anları anlattı

Edirne'de otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dükkanın içerisine savrulan ve ardından alev topuna dönen motosikletin sürücüsünü alevlere yakın bölgeden sürükleyerek kurtaran Fatih Öztürk, can pazarının yaşandığı o korkulu anları anlattı.

İddialara göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında bulunan bir işletmenin içine savruldu. İşletmenin camları kırılırken motosiklet biranda alev topuna döndü. Yaralı motosiklet sürücüsü Yasevim ilgüz'ün alevlerin yanında olduğunu gören vatandaşlar, İlgiz’ü sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ambulans ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ses duyduk, camdan atladım

İşletmenin garsonlarından Fatih Öztürk, gürültülü bir ses duyduklarını söyledi. Biranda alevlerin camı sardığını anlatan Öztürk, yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti. Alevlerin yanında yaralı sürücüyü görünce şahsı sürükleyerek yangın mahallinden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.