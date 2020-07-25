İpsala Gümrük Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 1 tutuklama

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik, polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden İpsala Gümrük Müdürü M.K.M., tutuklandı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde görevlilerin rüşvet aldığı iddiaları üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar ile gümrük kapısında görevliler gizli kameralar izlenip, ortam dinlenmesi yapıldı. Takibin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda İpsala Gümrük Müdürü M.K.M. ile muhafaza memurları, E.G., E.A., M.N.Y., A.Ç, ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden İpsala Gümrük Müdürü M.K.M., tutuklanırken, diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne EDİRNE, (DHA)

2020-07-25 17:12:03



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